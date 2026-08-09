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Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
Орієнтовна вартість комплексу становить близько 1 млрд грн
фото з відкритих джерел

Офіс генпрокурора: приватна власність на палац створювала ризик його відчуження

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та постановив повернути у державну власність будівлю Жовтневого палацу – нині Міжнародного центру культури й мистецтв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Чому будівлю вирішили повернути державі

Позов подала Київська міська прокуратура в інтересах держави в особі Фонду державного майна України. У прокуратурі наголосили, що Жовтневий палац є пам'яткою культурної спадщини національного значення й одним із найбільших концертних майданчиків країни. За даними Фонду державного майна, орієнтовна вартість комплексу становить близько 1 млрд грн.

Палац входить до переліку об'єктів культурної спадщини, які не можна приватизувати, – такі об'єкти можуть перебувати виключно у державній власності. Попри це право власності на будівлю свого часу зареєструвала за собою Федерація професійних спілок України. «Її перебування у приватній власності створювало ризик подальшого відчуження», – зазначили в Офісі генпрокурора. Суд погодився з аргументами прокурора та задовольнив позов.

Історія палацу

Будівлю звели у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті – спочатку як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. Пізніше в приміщенні працювали різні державні установи. За даними Офісу генпрокурора, у стінах палацу співробітники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції –  серед них Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський. У 1979 році Жовтневий палац отримав статус пам'ятки національного значення.

Сьогодні будівля відома як Міжнародний центр культури й мистецтв і залишається одним із найбільших концертних майданчиків столиці.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура подала позов про повернення палацу державі ще в січні 2026 року. А у травні будівля зазнала значних пошкоджень унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ.

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Теги: прокуратура Київ Офіс Генерального прокурора прокурор

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