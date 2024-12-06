Більшість областей накриє мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 грудня

У Києві протягом доби буде 0-2° морозу

На дорогах місцями зустрічатиметься ожеледиця

Сьогодні, 6 грудня, в Україні буде хмарно. У більшості областей очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. У Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (у південній частині вдень 2-7° тепла).

У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині сьогодні також буде хмарно. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби 0-2° морозу.