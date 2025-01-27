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Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав черговий гуманітарний вантаж громадам Донеччини

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав черговий гуманітарний вантаж громадам Донеччини

Вже три роки БФ Братів Мкртчан допомагає мешканцям прифронтових регіонів

Це другий з початку року гуманітарний вантаж, який зібрано і привезено у Донецьку область зусиллями Благодійного Фонду Братів Мкртчан. Для мешканців прифронтового регіону та переміщених осіб передаємо продукти харчування, побутову хімію, засоби гігієни, ковдри та постільну білизну.

«Спільно з Донецькою ОДА і надалі будемо допомагати громадянам, які потерпають від агресії окупантів», - повідомили в Благодійному Фонді Братів Мкртчан.

Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав черговий гуманітарний вантаж громадам Донеччини фото 1

Допомога призначається і мешканцям області, яких евакуюють з небезпечних для життя громад. Таким чином люди одразу отримають необхідні їм набори продуктів, засобів гігієни та побутових речей.

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Вже три роки БФ Братів Мкртчан допомагає мешканцям прифронтових регіонів та переміщеним особам. Мешканцям постраждалих громад передають продуктові набори, питну воду, будівельні матеріали, пічки, системи очищення води, медичне обладнання та дитяче харчування.

Теги: продукти харчування волонтер

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