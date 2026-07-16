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Українські морські дрони уразили два нафтові танкери РФ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські морські дрони уразили два нафтові танкери РФ (відео)
Морські дрони СБУ атакували два танкери тіньового флоту Росії
скриншот з відео

Танкер Louise 1 перевозив російську нафту марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації.  Танкер Banda також був задіяний у перевезенні російської сирої нафти з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами заявила про ураження двох танкерів російського тіньового флоту у Чорному морі. Для атаки були використані морські дрони «Мамай». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, під удар потрапили танкери Louise 1 та Banda, які використовувалися для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

«Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери Louise 1 та Banda, що входять до складу тіньового флоту РФ. По суднах відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай»», – йдеться у повідомленні.

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У СБУ зазначають, що танкер Louise 1 перевозив російську нафту марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. За даними спецслужби, лише у 2026 році судно транспортувало майже 3 млн тонн нафти.

Танкер Banda також був задіяний у перевезенні російської сирої нафти з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка.

У спецслужбі повідомили, що під час операції російська авіація намагалася знищити українські морські безпілотники. «Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалася працювати по них: стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив про початок нового етапу операції «МоЛоЧКа» у Чорному морі. За його словами, у ніч на 15 липня українські безпілотники уразили 20 російських суден. 

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Теги: Чорне море СБУ флот РФ

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