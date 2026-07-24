МЗС закликає судновласників тимчасово зупинити рейси до російських портів у Чорному морі

У відомстві вважають, що Росія може готувати провокації щодо цивільних суден

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, у якій рішуче засудило російські атаки на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру в акваторії Чорного моря, передає «Главком».

У відомстві наголосили, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права й принципу свободи судноплавства, а також створюють пряму загрозу для глобальної продовольчої безпеки.

Дипломати звернули увагу на офіційне повідомлення Росії про небезпеку навігації у її винятковій економічній зоні в Чорному морі. На думку українського відомства, така заява може сигналізувати про підготовку з боку Москви провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.

«Закликаємо компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки. За наявних обставин, зокрема після російської заяви про небезпеку, неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів», – йдеться у заяві.

У дипломатичному відомстві наголосили на винятковій відповідальності Росії за чергове загострення безпекової ситуації. Водночас Україна запевнила, що використає всі наявні засоби для забезпечення свободи судноплавства до українських портів, а також для захисту морських комунікацій, портової інфраструктури та цивільного населення у межах реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, після серії російських атак на цивільні вантажні судна Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. За словами Андрія Сибіги, 22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно, попри пік збору врожаю. Міністр назвав удари Росії навмисним актом економічного та гуманітарного терору й закликав держави вимагати від Москви припинити атаки на свободу судноплавства.

Російське Міноборони оприлюднило застереження для суден, які перебувають у Чорному морі. Відповідний бюлетень російське оборонне відомство видало 22 липня. У ньому йдеться про небезпеку навігації у виключній економічній зоні Росії через загрозу з боку безпілотників.