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Мосбіржа обвалилася до рівня 2022 року: що спричинило падіння

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мосбіржа обвалилася до рівня 2022 року: що спричинило падіння
Торги на Московській біржі: індекс вперше за майже чотири роки опустився нижче 2000 пунктів
фото ілюстративне

Атаки на паливно-енергетичний комплекс і зростання дефіциту бюджету тиснуть на ринок

Під час торгів 16 липня індекс Московської біржі обвалився на 5,7% і вперше з 20 жовтня 2022 року опустився нижче 2000 пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Finam та Interfax.

Падіння індексу відбулося на тлі посилення ударів Збройних сил України по паливно-енергетичному комплексу та нафтовидобутку Росії, а також рекордного зростання дефіциту федерального бюджету країни.

У лідерах падіння 16 липня опинилися акції компанії VK, платформи якої – месенджер Max і соцмережа «ВКонтакте» – видалили з магазину застосунків Google Play для пристроїв на Android. Раніше застосунки VK вже зникали з App Store компанії Apple без офіційних пояснень.

Серед інших аутсайдерів торгів:

  • «Полюс» – найбільший у Росії виробник золота;
  • «Сургутнефтегаз»;
  • «Русал»;
  • АФК «Система».

Акції «Газпрому» протягом дня падали до рівня 83,98 рубля за штуку – це рекордно низька ціна. До цього мінімальну вартість цінних паперів газової корпорації фіксували 24 жовтня 2008 року, коли вони продавалися за 84 рублі.

Мосбіржа обвалилася до рівня 2022 року: що спричинило падіння фото 1

Рекордного для 2026 року значення індекс Мосбіржі досягав у березні: 9 березня показник становив 2904,39 пункту. Порівняно з цим максимумом падіння індексу станом на 16 липня перевищило 31%. Обвал, що триває вже п'ятий місяць поспіль, збігається зі зростанням інтенсивності та ефективності атак безпілотників на територію Росії: через удари по нафтопереробних заводах і об'єктах ПЕК у країні скоротився обсяг нафтовидобутку та виник паливний дефіцит.

Тиск на ринок посилює й ситуація з бюджетом. За підсумками 2026 року витрати та дефіцит федерального бюджету Росії можуть перевищити офіційний план більш ніж на трильйон рублів ($12,77 млрд). Очікується, що видатки становитимуть 45,11 трлн рублів замість закладених у бюджеті 44,07 трлн, тоді як прогноз доходів залишається незмінним – 40,28 трлн рублів. Через це дефіцит бюджету замість запланованих 3,79 трлн рублів (1,6% ВВП) може зрости до 4,83 трлн.

Нагадаємо, напередодні Главком повідомляв, що ситуація з інфляцією в Росії виявилася гіршою за офіційні очікування.

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Теги: Вконтакте росія економіка Google ринок Apple рублі росіяни біржа

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