Бойовики «ЛНР» призначили нову людину, яка відповідатиме за обміни полоненими
Кандидатуру нового «омбудсмена» так званий парламент затвердив на початку поточного тижня
Так звана «Народна рада» НЗФ «ЛНР» призначила нову «Уповноважену ЛНР з прав людини». Віднині «омбудсменом» бойовиків буде колишня співробітниця так званої Прокуратури ЛНР Вікторія Сердюкова. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Східна правозахисна група.
Повідомляється, що до поточного моменту функції «омбудсмена» ОРЛО виконувала Ольга Кобцева, але наприкінці минулого року вона потрапила у немилість до чинного лідера НЗФ «ЛНР» Леоніда Пасічника.
Її попередниця, Наталя Хорошева, була креатурою попереднього керівника «ЛНР» Ігоря Плотницького, і наразі знаходиться у розшуку не тільки на території України, а і в ОРДЛО.
Слід зазначити, що саме «омбудсмени» курують у незаконних збройних формуваннях «ЛНР» та «ДНР» процес обміну полоненими.
Про Вікторію Сердюкову відомо, що вона є кадровим співробітником прокуратури НЗФ «ЛНР», а до окупації Росією частини Луганщини у 2014 році працювала в прокуратурі Луганської області. Є близькою людиною до так званого генпрокурора ЛНР Сергія Горенка.
Нагадаємо, тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.