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    Бойовики «ЛНР» призначили нову людину, яка відповідатиме за обміни полоненими

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    Вікторія Сердюкова до подій 2014 року працювала у Луганській обласній прокуратурі - Бойовики «ЛНР» призначили нову людину, яка відповідатиме за обміни полоненими
    Вікторія Сердюкова до подій 2014 року працювала у Луганській обласній прокуратурі
    фото: Східна правозахисна група/Facebook

    Кандидатуру нового «омбудсмена» так званий парламент затвердив на початку поточного тижня

    Так звана «Народна рада» НЗФ «ЛНР» призначила нову «Уповноважену ЛНР з прав людини». Віднині «омбудсменом» бойовиків буде колишня співробітниця так званої Прокуратури ЛНР Вікторія Сердюкова. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Східна правозахисна група.

    Повідомляється, що до поточного моменту функції «омбудсмена» ОРЛО виконувала Ольга Кобцева, але наприкінці минулого року вона потрапила у немилість до чинного лідера НЗФ «ЛНР» Леоніда Пасічника.

    Її попередниця, Наталя Хорошева, була креатурою попереднього керівника «ЛНР» Ігоря Плотницького, і наразі знаходиться у розшуку не тільки на території України, а і в ОРДЛО.

    Слід зазначити, що саме «омбудсмени» курують у незаконних збройних формуваннях «ЛНР» та «ДНР» процес обміну полоненими.

    Про Вікторію Сердюкову відомо, що вона є кадровим співробітником прокуратури НЗФ «ЛНР», а до окупації Росією частини Луганщини у 2014 році працювала в прокуратурі Луганської області. Є близькою людиною до так званого генпрокурора ЛНР Сергія Горенка.

    Нагадаємо, тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

    Теги: окупанти прокуратура ЛНР ОРДЛО влада
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    Бойовики «ЛНР» призначили нову людину, яка відповідатиме за обміни полоненими