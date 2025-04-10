Брав участь у боях на Покровському напрямку. Згадаймо Андрія Голендерського

Зі слів матері, Андрій Голендерський був надзвичайно доброю людиною, мав винятковий хист до кулінарії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Голендерського.

Захисник України Андрій Голендерський поліг, захищаючи українську землю від російських окупантів 23 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Андрій Голендерський 14 липня 1982 року у місті Маріуполь Донецької області. Навчався у Середній загальноосвітній школі №60, згодом здобув професію механіка металургійного обладнання в Механіко-металургійному технікумі Приазовського державного технічного університету.

Після завершення навчання працював у сфері перевезень спершу у Маріуполі, а потім у Харкові. У вільний час займався боксом. Ще у рідному Маріуполі захопився вітрильним спортом. Зі слів матері, був «надзвичайно доброю людиною, мав винятковий хист до кулінарії».

З початком повномасштабного вторгнення РФ родина Андрія Голендерського переїхала до Львова. Тут він за власною ініціативою став на захист держави від російських загарбників до складу військової частини А4896 Збройних сил України. Брав участь у запеклих боях на Покровському напрямку.

Андрій Голендерський брав участь у запеклих боях на Покровському напрямку фото: Львівська міська рада

Життя захисника України Андрія Голендерського обірвалося 23 березня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 7 квітня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Голосківському кладовищі у Львівській області.

В Андрія Голендерського залишилася мама.

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