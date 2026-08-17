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В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року
Опадів по більшій частині країни не прогнозується
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 30° тепла

У понеділок, 17 серпня, Україна розпочне тиждень у теплі – до 31° по більшій частині країни, хоча захід і північ освіжать дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива – літо не поспішає відступати. Опадів по більшій частині країни не прогнозується, проте у більшості західних та північних областей вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози – приємне освіження для тих, кому пощастить. Вітер південно-західний, 5–10 м/с – теплий і вологий. Температура вночі 15–20°; вдень 26–31° – серпень іще тримає свої позиції. 

В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року фото 1

У понеділок, 17 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень по Київській області місцями короткочасний дощ і гроза – столиця може отримати освіжаючий душ після спекотних вихідних. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 15–20°, вдень 26–31°; у Києві вночі 18–20°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим – і місяць сумлінно виправдовує прогнози. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 17–23 серпня 2026 року

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Теги: Укргідрометцентр Україна вітер столиця гроза погода прогноз погоди

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