Скільки територій України окуповано в червні? Дані DeepState

Кількість штурмових дій на фронті цього місяця виросла на 4,4%, порівняно з попереднім

Другий місяць поспіль окупанти захопили менше територій, ніж втратили, підрахували аналітики

У червні приріст окупованих територій України склав 84 кв км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків DeepState.

«Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 кв км. При цьому з успіхів Сил Оборони практично нічого ще не можна показувати і якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде відʼємне число. Хоча різниця вийшла й невелика», – пояснили аналітики.

За їхніми спостереженнями, кількість штурмових дій на фронті цього місяця виросла на 4,4%, порівняно з попереднім. Аналітики пов’язують таку динаміку з якістю цих атак: «Дуже часто один кацап іде в штурм і що їх мотивує йти на таке самогубство – питання відкрите».

інфографіка: DeepState

Очікується, що в липні на одному з напрямків Сили оборони почнуть інформувати про успіхи, стверджує DeepState.

Крім того, повідомляється, що в другій половині червня у ворога зʼявилися успіхи в районі Костянтинівки, державного кордону України та Гуляйполя, що дало можливість дещо покращити ситуацію у порівнянні з травнем.

«Зараз у війні назріває перелом і від дій українського командування буде залежати розвиток. Якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад», – стверджує DeepState.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський попередив: ворог може планувати наступ на Чернігівщину з Брянської області РФ. Сили оборони готуються до такого сценарію.

До слова, на початку літа російські окупаційні війська проводили масштабну ротацію своїх підрозділів на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Це свідчить про наміри командування Росії суттєво наростити штурмову активність протягом літа 2026 року.