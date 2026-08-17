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Генштаб прокоментував деокупацію Дніпропетровщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб прокоментував деокупацію Дніпропетровщини
Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне
фото: Генштаб (ілюстративне)

Бойові дії зі звільнення населених пунктів тривають

На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

За даними джерел видання у Генштабі, наразі під окупацією перебуває населений пункт Дачне.

«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються», – прокоментували ситуацію джерела.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

До слова, триває 1636-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Дніпропетровщина війна

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