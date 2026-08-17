Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні

Керівник Офісу президента: ім'я Коновальця десятиліттями намагалися стерти й віддати забуттю

Полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого голову Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Що сказав Буданов

За словами керівника Офісу президента, повернення Коновальця на батьківщину – подія, якої в Україні чекали десятиліттями. «Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому», – написав Буданов.

Він наголосив, що ім'я першого голови ОУН роками намагалися стерти, спотворити чи віддати забуттю, адже вороги незалежної України боялися полковника за життя і продовжують боятися його імені й сьогодні. «Вороги вільної України боялися полковника за життя – бояться й досі», – зауважив Буданов, додавши, що саме тому повернення праху тривалий час вважали «не на часі».

Керівник ОП також провів паралель між боротьбою покоління Коновальця понад століття тому і боротьбою нинішніх українських захисників: часи й обставини змінилися, але суть боротьби – за свободу, суверенітет і право бути господарями на власній землі – лишається незмінною.

фото: Офіційний канал Керівника Офісу Президента України Кирила Буданова

Де перепоховають полковника

Прах Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – перенесуть в Український національний пантеон, роботу над створенням якого Україна розпочала раніше. За словами Буданова, саме сильна суверенна Україна, яку зараз виборює нове покоління захисників, стане найкращою шаною пам'яті полковника, який мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом.

Євген Коновалець – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Січових стрільців, комендант Української військової організації та засновник і перший голова ОУН (1929–1938). Його вбили 23 травня 1938 року в Роттердамі: агент радянської зовнішньої розвідки Павло Судоплатов передав Коновальцю коробку цукерок із вмонтованим вибуховим пристроєм. Полковника поховали на місцевому цвинтарі «Кросвейк» – могила мала статус тимчасової, адже передбачалося, що після здобуття Україною незалежності його прах повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, офіційний дозвіл на перепоховання Нідерланди надали Україні ще у травні 2026 року, а ексгумацію останків на кладовищі «Кросвейк» провели 11 серпня. 13 серпня прах доставили до Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, а 15 серпня там відслужили парастас – заупокійну службу за полковником. Як повідомляв голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, урочисте перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановане найближчим часом.