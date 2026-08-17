Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні
Труна з прахом полковника Євгена Коновальця в Патріаршому соборі Воскресіння
фото: Офіційний канал Керівника Офісу Президента України Кирила Буданова

Керівник Офісу президента: ім'я Коновальця десятиліттями намагалися стерти й віддати забуттю

Полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та першого голову Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Що сказав Буданов

За словами керівника Офісу президента, повернення Коновальця на батьківщину – подія, якої в Україні чекали десятиліттями. «Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому», – написав Буданов.

Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні фото 1

Він наголосив, що ім'я першого голови ОУН роками намагалися стерти, спотворити чи віддати забуттю, адже вороги незалежної України боялися полковника за життя і продовжують боятися його імені й сьогодні. «Вороги вільної України боялися полковника за життя – бояться й досі», – зауважив Буданов, додавши, що саме тому повернення праху тривалий час вважали «не на часі».

Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні фото 2

Керівник ОП також провів паралель між боротьбою покоління Коновальця понад століття тому і боротьбою нинішніх українських захисників: часи й обставини змінилися, але суть боротьби – за свободу, суверенітет і право бути господарями на власній землі – лишається незмінною.

Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні фото 3
фото: Офіційний канал Керівника Офісу Президента України Кирила Буданова

Де перепоховають полковника

Прах Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – перенесуть в Український національний пантеон, роботу над створенням якого Україна розпочала раніше. За словами Буданова, саме сильна суверенна Україна, яку зараз виборює нове покоління захисників, стане найкращою шаною пам'яті полковника, який мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом.

Євген Коновалець – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Січових стрільців, комендант Української військової організації та засновник і перший голова ОУН (1929–1938). Його вбили 23 травня 1938 року в Роттердамі: агент радянської зовнішньої розвідки Павло Судоплатов передав Коновальцю коробку цукерок із вмонтованим вибуховим пристроєм. Полковника поховали на місцевому цвинтарі «Кросвейк» – могила мала статус тимчасової, адже передбачалося, що після здобуття Україною незалежності його прах повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, офіційний дозвіл на перепоховання Нідерланди надали Україні ще у травні 2026 року, а ексгумацію останків на кладовищі «Кросвейк» провели 11 серпня. 13 серпня прах доставили до Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, а 15 серпня там відслужили парастас – заупокійну службу за полковником. Як повідомляв голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, урочисте перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановане найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Нідерланди Кирило Буданов пантеон Україна полковник Олександр Алфьоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український Національний пантеон. Що треба знати про те, як Європа та Америка вшановують своїх героїв
Український Національний пантеон. Що треба знати про те, як Європа та Америка вшановують своїх героїв Культурний фронт
30 червня, 10:45
Одна із найвідоміших розробок компанії – дрон-камікадзе Hornet, що атакує «сухопутний коридор» до анексованого Криму
Ексголова Google розкрив головну зброю майбутніх війн
15 серпня, 02:13
За проєкт закону №15360 віддали свої голоси 287 народних депутатів
Парламент схвалив створення Національного пантеону
1 липня, 12:46
Польські солдати беруть участь у військовому параді під час Дня Збройних сил Польщі у Варшаві
Польща не запросила Україну на військовий парад у Варшаві
13 серпня, 14:55
Роб Єттен та Володимир Зеленський провели розмову
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО
4 серпня, 15:42
Буданов зазначив, що обговорювалися фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті
Буданов виступив перед слухачами Києво-Могилянської бізнес-школи
3 серпня, 12:40

Суспільство

Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні
Буданов розповів про долю праху Коновальця в Україні
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Жорін висловився про мобілізацію жінок
Жорін висловився про мобілізацію жінок
Яке релігійне свято відзначається 17 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 17 серпня 2026: традиції та молитви
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 серпня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 серпня 2026 року
На Харківщині прикордонники за 20 км від лінії фронту створили підземну піцерію
На Харківщині прикордонники за 20 км від лінії фронту створили підземну піцерію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
57K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua