Ботанік назвав найболючішу екологічну втрату України через війну

Формування повноцінного лісу після масштабних руйнувань є тривалим процесом і може зайняти щонайменше 60 років

Лісові екосистеми найбільше постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Основної шкоди їм завдають не прямі бойові дії, а масштабні пожежі та розгалужена мережа окопів, які руйнують природний ґрунтовий покрив. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив академік НАН України, завідувач відділу Інституту ботаніки Яків Дідух.

За словами Якова Дідуха, однією з найбільших екологічних втрат стала фактична загибель Серебрянського лісу на Луганщині. Раніше там існували великі масиви соснових лісів, природні вільшняки та болотні ділянки, однак багаторічні бойові дії призвели до їхнього знищення.

Також втрачено унікальний біотоп реліктових крейдових борів у національному парку «Святі Гори». Ця територія перебувала під охороною на європейському рівні та була включена до Резолюції №4 Бернської конвенції.

Науковець наголосив, що наслідки втрати лісів виходять далеко за межі знищення деревини.

«Із втратою лісу ми втрачаємо не лише деревину, а трав’яні рослини, тварин, мікроорганізми ґрунту. Тобто відбувається ланцюгова реакція», – пояснив Яків Дідух.

За його словами, такі втрати екосистемних послуг потребують окремої оцінки, адже для відновлення природних комплексів необхідні значні часові та матеріальні ресурси.

Для відновлення лісових екосистем, за словами ботаніка, необхідний постійний контроль з боку лісівників. В одних місцях потрібно висаджувати нові дерева, в інших – видаляти надлишкову рослинність, щоб забезпечити нормальний розвиток природних угруповань.

Водночас окопи та фортифікаційні споруди залишаються додатковою проблемою для лісів, оскільки порушують структуру ґрунтів і природних екосистем. Ліквідувати такі пошкодження складно через обмежений доступ техніки до багатьох ділянок.

Степові території менше постраждали від пожеж, проте залишаються сильно замінованими. Дослідження на Херсонщині та Миколаївщині показали, що значні площі земель ще десятиліттями можуть бути непридатними для випасу худоби та сінокосіння.

Крім того, через руйнування населених пунктів і відтік населення навіть розміновані території залишаються без господарського використання. За відсутності випасу худоби степи поступово заростатимуть чагарниками, що може призвести до втрати унікальних природних комплексів.

Дідух зазначив, що формування повноцінного лісу після масштабних руйнувань є тривалим процесом і може зайняти щонайменше 60 років.

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