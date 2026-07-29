Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до Польщі
Зеленський прибув до Любліна після загострення відносин із Польщею
скриншот з відео

Під час першого візиту після загострення українсько-польських відносин президент України проведе переговори з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом. У польському Любліні глава держави має зустрітися з прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Про це повідомляє «Главком» із посиланням польські ЗМІ.

Прибуття борту українського президента до Польщі польські засоби масової інформації транслювали у прямому ефірі. Зеленський прибув до Любліна, де заплановані переговори з очільником польського уряду.

Зеленський прибув до Польщі фото 1
скриншот з відео

За інформацією канцелярії прем'єр-міністра Польщі, однією з головних тем зустрічі стануть підсумки нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Зокрема, Дональд Туск і Володимир Зеленський планують обговорити результати переговорів президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Польські медіа звертають увагу, що транзитний візит Зеленського викликав значний суспільний інтерес. Видання наголошують, що це перша зустріч президента України та прем'єр-міністра Польщі на польській території після погіршення відносин між Києвом і Варшавою через історичні питання.

Очікується, що сторони також обговорять подальшу двосторонню співпрацю, безпекову ситуацію в регіоні та підтримку України з боку Польщі.

Це стане першою поїздкою Володимира Зеленського до Польщі після дипломатичного загострення між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення президента України присвоїти військовому підрозділу почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього польська сторона позбавила Зеленського найвищої державної нагороди, а ЗМІ також звертали увагу, що президентський літак певний час не використовував повітряний простір Польщі.

Теги: Польща Володимир Зеленський Дональд Туск переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Войцех Слюсарчик порівняв Кароля Навроцького зі Шреком
Польському депутату загрожує в'язниця через мем про Навроцького і Шрека (фото)
3 липня, 11:19
Зеленський розповів, із яким настроєм зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО
Зеленський розповів, із яким настроєм зустрінеться з Трампом на полях саміту НАТО
7 липня, 17:59
Новий глава британського уряду підтвердив незмінну підтримку України
Новий прем'єр Британії анонсував першу розмову із Зеленським
20 липня, 18:21
Зеленський заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Схід» Віктора Ніколюка
Зеленський після доповіді генерала Ніколюка анонсував посилення бригад і корпусів на сході
21 липня, 16:29
У День Конституції України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського національного пантеону
ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон
29 червня, 19:58
За даними президента, 13 людей загинули у Києві від російського удару
Зеленський після масованого удару пояснив, що може зупинити атаки РФ
2 липня, 10:32
Україна та Європа створять спільний антибалістичний щит Freyja
Україна та дев'ять країн Європи створили Антибалістичну коаліцію
13 липня, 18:57
Зеленський спрогнозував наступний крок Путіна у разі поразки
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
14 липня, 21:02
Виставковий проєкт ЛІМ
Польща та Україна зіткнулися в суді через коштовні львівські полотна
25 липня, 06:55

Політика

Зеленський прибув до Польщі
Зеленський прибув до Польщі
Зеленський уперше за три роки зустрівся з Нетаньягу
Зеленський уперше за три роки зустрівся з Нетаньягу
Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин
Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин
Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна
Польща підтвердила візит Зеленського до Любліна
Китай готує поставки переносних зенітних комплексів до Ірану – Reuters
Китай готує поставки переносних зенітних комплексів до Ірану – Reuters
Віткофф і Кушнер погодилися приїхати до Києва. FT розкрила, коли можливий візит
Віткофф і Кушнер погодилися приїхати до Києва. FT розкрила, коли можливий візит

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Сьогодні, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua