Зеленський прибув до Любліна після загострення відносин із Польщею

Під час першого візиту після загострення українсько-польських відносин президент України проведе переговори з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом. У польському Любліні глава держави має зустрітися з прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Про це повідомляє «Главком» із посиланням польські ЗМІ.

Прибуття борту українського президента до Польщі польські засоби масової інформації транслювали у прямому ефірі. Зеленський прибув до Любліна, де заплановані переговори з очільником польського уряду.

скриншот з відео

За інформацією канцелярії прем'єр-міністра Польщі, однією з головних тем зустрічі стануть підсумки нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Зокрема, Дональд Туск і Володимир Зеленський планують обговорити результати переговорів президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Польські медіа звертають увагу, що транзитний візит Зеленського викликав значний суспільний інтерес. Видання наголошують, що це перша зустріч президента України та прем'єр-міністра Польщі на польській території після погіршення відносин між Києвом і Варшавою через історичні питання.

Очікується, що сторони також обговорять подальшу двосторонню співпрацю, безпекову ситуацію в регіоні та підтримку України з боку Польщі.

Це стане першою поїздкою Володимира Зеленського до Польщі після дипломатичного загострення між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення президента України присвоїти військовому підрозділу почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього польська сторона позбавила Зеленського найвищої державної нагороди, а ЗМІ також звертали увагу, що президентський літак певний час не використовував повітряний простір Польщі.