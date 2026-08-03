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Зеленський обрав нового керівника Служби зовнішньої розвідки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський обрав нового керівника Служби зовнішньої розвідки
Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки
фото: Рустем Умєров/Facebook

Новим очільником відомства став Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою нового керівника Служби зовнішньої розвідки. Цю посаду обійняв Рустем Умєров, який раніше працював секретарем Ради національної безпеки і оборони. Про це президент заявив під час наради з послами, передає кореспондент «Главкома».

Рішення про призначення Умєрова має завершити тривалий період, протягом якого Служба зовнішньої розвідки працювала без постійного керівника.

Очікується, що після призначення Умєров продовжить координувати українську переговорну групу та братиме участь у міжнародних переговорах щодо завершення війни.

Після останніх кадрових змін у владі Рустем Умєров залишив посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Її очолив колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Раніше Зеленський розглядав Клименка як кандидата на посаду міністра оборони, однак після перестановок обов'язки глави Міноборони виконує Євгеній Хмара.

Ще 23 липня президент повідомив, що запропонував Умєрову нову посаду, не уточнивши, про яку саме йдеться.

Наразі Умєров виконує функції безпекового радника президента (NSA), бере участь у переговорах зі США та Росією, а після звільнення Андрія Єрмака очолив українську переговорну групу.

Служба зовнішньої розвідки не має постійного керівника з лютого 2026 року. Після призначення Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міноборони обов'язки голови СЗР виконує його перший заступник Олег Луговський.

Нагадаємо, Рустем Умєров раніше очолював Фонд державного майна, Міністерство оборони та Раду національної безпеки і оборони. Також він має статус свідка у справі «Мідас», що стосується можливих порушень під час закупівель для Міністерства оборони. Сам Умєров раніше заявляв, що контракт, який став предметом розслідування, був розірваний після виявлення невідповідності продукції встановленим вимогам.

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Теги: Рустем Умєров Володимир Зеленський розвідка

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