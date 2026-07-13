«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки

Президент: Російське керівництво зійшло з розуму через війну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу через цинічні атаки РФ проти цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні росіяни знову «перемогли» абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської», – підкреслив Зеленський.

Сьогодні росіяни знову «перемогли» абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки у Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині, - Зеленський про нічну атаку



І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше… pic.twitter.com/Sl9ZIZyGB4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент додав: «І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну».

Також президент наголосив, що тиск на Росію має спрацювати. «Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт Freyja – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист», – підсумував він.

Нагадаємо, 13 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста.

Зокрема, внаслідок удару постраждали люди. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.