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«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки
Наслідки російського удару по Одесі 13 липня
фото: ДСНС Одещини

Президент: Російське керівництво зійшло з розуму через війну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу через цинічні атаки РФ проти цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні росіяни знову «перемогли» абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської», – підкреслив Зеленський.

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Президент додав: «І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну».

Також президент наголосив, що тиск на Росію має спрацювати. «Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт Freyja – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист», – підсумував він.

Нагадаємо, 13 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста. 

Зокрема, внаслідок удару постраждали люди. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Теги: Володимир Зеленський війна

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