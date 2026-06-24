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Удар по Кривому Рогу, що вбив вісьмох людей: названо причетних російських генералів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Кривому Рогу, що вбив вісьмох людей: названо причетних російських генералів
Встановлено, що до організації та здійснення ракетного удару причетні представники вищого військового командування РФ
колаж: Офіс генпрокурора

Генерал Сергій Суровікін погодив нанесення ракетного удару по цивільних цілях

Заочно повідомлено про підозру п’ятьом представникам вищого військового командування ЗС РФ, причетним до ракетного удару по Кривому Рогу 13 червня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, саме вони планували, погоджували та віддавали бойові накази на ураження цивільних об’єктів, які не мали військового значення.

«У ніч на 13 червня 2023 року, близько 03:10, військовослужбовці ЗС РФ випустили по Кривому Рогу дві крилаті ракети Х-101. Одна з них влучила у складські приміщення оптової продуктової бази, де в цей час перебували працівники підприємства. Унаслідок удару загинули семеро людей віком від 17 до 56 років, ще троє отримали поранення. Друга ракета влучила по території колишнього транспортного підприємства. Внаслідок цього загинув чоловік», – зауважили правоохоронці.

Також тоді було пошкоджено цивільні будівлі, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури. Загальна сума завданих збитків становить майже 50 млн грн.

Встановлено, що до організації та здійснення ракетного удару причетні представники вищого військового командування РФ, які на момент вчинення злочину обіймали такі посади:

  • генерал армії Сергій Суровікін – головнокомандувач Повітряно-космічних сил ЗС РФ, який погодив нанесення ракетного удару по цивільних цілях;
  • генерал-лейтенант Сергій Дронов – командувач дальньої (важкої бомбардувальної) авіації ПКС ЗС РФ, який визначав цілі застосування ракетного озброєння;
  • генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації ПКС ЗС РФ, який скерував бойове розпорядження щодо обстрілу цивільних цілей;
  • полковник Микола Варпахович – командир важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ПКС ЗС РФ, який скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;
  • полковник Олег Скітський – командир важкого бомбардувального авіаційного полку ПКС ЗС РФ, який забезпечив нанесення ракетного удару по цивільних цілях.

До слова, 23 червня 2026 року російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Теги: Офіс Генерального прокурора росія росіяни війна

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