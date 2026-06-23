Зеленський назвав головну задачу для уряду і дипломатів на літо

Президент доручив налагодити роботу по виробництву зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський провів детальні наради з дипломатичною командою, під час яких обговорювалася більшість дипломатичних заходів, які мають відбутися до серпня. Головна їхня мета – щоб Україна отримувала засоби ППО від партнерів. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

«Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють», – наголосив Зеленський.

Зеленський: Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють.



Графік постачання ППО – це ключовий… pic.twitter.com/1I3jeU15sJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2026

За його словами, графік постачання ППО Україні є ключовим для нашої державною і також є персональною відповідальністю дипломатів по всіх напрямах співпраці з партнерами. «Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту», – зазначив президент.

Глава ержави також подякував українським захисникам за влучну роботу по ворогу.

«Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР – усі наші підрозділи, дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю. І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитись», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ з 32-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна спільно з партнерами працює над створенням європейської антибалістичної системи.

До слова, Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.