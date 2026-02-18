Канал, що входить в Єдиний телемарафон, відчуває фінансові труднощі. Журналісти масово звільняються

Проблеми з затримками зарплати на каналі «Ми – Україна» почалися у вересні-жовтні 2025 року

Звільнені співробітники каналу «Ми – Україна» стверджують, що зарплати у тих, хто залишається працювати, зменшені на 20%

Канал «Ми – Україна», який отримує державну підтримку на виробництво контенту до Єдиного телемарафону, стикнувся з фінансовими проблемами. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Телемарафон тріщить по швах. Хто на вихід?».

На умовах анонімності колишні співробітники каналу розповіли «Главкому», що перші проблеми з затримками зарплати почалися у вересні-жовтні 2025 року.

«Тоді затримку коштів керівництво каналу пояснювало складним бюрократичним механізмом та зміною підпорядкування. Мовляв, змінився умовний гаманець (відомство чи міністерство), з якого на канали, які працюють на телемарафоні, йшло фінансування», – згадує співбесідниця «Главкома».

Ця ситуація негативно вплинула на колектив. За оцінками джерел, вже близько третини співробітників звільнилися. Вони також стверджують, що станом на середину лютого 2026 року, журналісти каналу «Ми – Україна» отримують зарплату на 20% меншу від торішньої. «Ми – Україна» виплатив мені зарплату за листопад 2025 року аж у лютому цього року», – каже одна з колишніх працівниць.

«Главком» звернувся за коментарем до керівництва «Ми – Україна». Проте на момент публікації відповіді не надійшли.

Водночас, як свідчать дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, протягом 2023-2025 років канал «Ми – Україна» заробив 567,86 млн грн на телемарафоні. З них найщедрішим виявився минулий рік – 213,77 млн грн.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року вільний слот телемарафону, який залишився від ліквідованої «ТРК Україна» бізнесмена Ріната Ахметова, відійшов новому гравцю. Ним виявився канал «Ми – Україна». Мовник блискавично отримав від регулятора супутникову ліцензію і дозвіл на мовлення в цифрі. Канал сформувався на основі колишніх співробітників медіагрупи Ахметова, а кінцевим бенефіціаром виступив політтехнолог Ігор Петренко. Натомість у ЗМІ неодноразово лунала інформація, що ниточки управління новим каналом тягнулися у владні коридори.

До того ж за інформацією, яку розповсюдив нардеп Ярослав Железняк, канал «Ми – Україна» працює на арештованому обладнанні «4 каналу» покійного нардепа-зрадника Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу «Наш» екснардепа Євгена Мураєва, який втік з країни.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.