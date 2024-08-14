Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»

В «Укренерго» також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня

Завтра, 15 серпня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«Завтра, 15 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – зазначили у компанії.

Також там додали, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

В «Укренерго» також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня.