Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
В «Укренерго» також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня
Завтра, 15 серпня, в Україні не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.
«Завтра, 15 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – зазначили у компанії.
Також там додали, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
В «Укренерго» також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня.
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