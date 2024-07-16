Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії

Наразі діють графіки аварійних відключень, застосовані у вівторок через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів

Остаточне повернення обладнання в енергосистему дасть змогу скасувати графіки аварійних відключень і повернутися до погодинних

Графіки аварійних відключень, застосовані у вівторок через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів, найближчим часом буде скасовано, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Наші енергетики намагалися якнайшвидше привести до ладу енергообладнання, вже зараз воно в роботі, налагоджуються останні технологічні процеси», – сказала вона в ефірі каналу «Ми–Україна» у вівторок увечері.

За її словами, остаточне повернення обладнання в енергосистему дасть змогу скасувати графіки аварійних відключень і повернутися до погодинних.

Як повідомлялося, на 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби. «О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла

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