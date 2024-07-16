Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії
Наразі діють графіки аварійних відключень, застосовані у вівторок через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

Остаточне повернення обладнання в енергосистему дасть змогу скасувати графіки аварійних відключень і повернутися до погодинних

Графіки аварійних відключень, застосовані у вівторок через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів, найближчим часом буде скасовано, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Наші енергетики намагалися якнайшвидше привести до ладу енергообладнання, вже зараз воно в роботі, налагоджуються останні технологічні процеси», – сказала вона в ефірі каналу «Ми–Україна» у вівторок увечері.

За її словами, остаточне повернення обладнання в енергосистему дасть змогу скасувати графіки аварійних відключень і повернутися до погодинних.

Як повідомлялося, на 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби. «О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла

Читайте також:

Теги: відключення Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 17 червня, зменшено час дії відключень двох черг одночасно
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
17 червня, 11:10
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру? Енергонезалежність
2 липня, 11:00
колаж: glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 19 червня
18 червня, 20:59
Україна зосереджена на відновленні тих об'єктів, які ще підлягають ремонту
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
27 червня, 23:01
Світло в Білгородській області зникло після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях
У Білгороді та області стався масштабний блекаут: деталі
1 липня, 11:50
У разі неправильних відключень необхідно одразу повідомляти про це обленерго
Держенергонагляд пояснив, чому відключення світла можуть різнитися з графіками
3 липня, 14:37
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 5 липня: графіки від «Укренерго»
4 липня, 17:43
З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень світла одночасно
Відключення світла 11 липня: графіки від «Укренерго»
10 липня, 19:57
В Україні зріс попит на зарядні пристрої
Попит на повербанки рекордно зріс: які зараз ціни
Вчора, 05:30

Події в Україні

Українські підрозділи відійшли з Кринок на Херсонщині
Українські підрозділи відійшли з Кринок на Херсонщині
Скасування переходу на літній час та знакові угоди з Чехією. Головне за 16 липня
Скасування переходу на літній час та знакові угоди з Чехією. Головне за 16 липня
Чому росіянам вдалося вдарити по «Охматдиту»: Генштаб розкрив тактику ворога
Чому росіянам вдалося вдарити по «Охматдиту»: Генштаб розкрив тактику ворога
Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії
Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії
У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну
У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну
Атакують на багі та мотоциклах. Генштаб назвав найгарячішу точку російських атак
Атакують на багі та мотоциклах. Генштаб назвав найгарячішу точку російських атак

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
14K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6126
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5804
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
5365
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua