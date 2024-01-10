Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Туреччини став дідусем вдев'яте

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Туреччини став дідусем вдев'яте
У Сельчука Байрактара та його дружини народився син
фото із відкритих джерел

Донька Ердогана – Сюмей Байрактар стала вдруге мамою 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вдев'яте став дідусем. У Стамбулі у дочки глави держави Сюмей Байрактар ​​народилася друга дитина, пише інформагенція Anadolu.

Турецький лідер відвідав свою дочку в лікарні, де його поінформували про стан дитини та матері. Тут же Ердоган прошепотів ім'я на вухо дитині. Стало відомо, що дев'ятого онука президент назвав Асимом Оздеміром.

Реджеп Тайїп Ердоган, Сельчук та Сюмей Байрактар і внуки президента Туреччини
Реджеп Тайїп Ердоган, Сельчук та Сюмей Байрактар і внуки президента Туреччини

Президента Туреччини під час візиту до лікарні супроводжувала його дружина Еміне Ердоган. Інша дочка президента Есри Албайрак має чотирьох дітей, у його сина Білала Ердогана  – троє спадкоємців.

Президент Туреччини із дружиною, доньками та сином
Президент Туреччини із дружиною, доньками та сином

Сюмейя Байрактар ​​– дружина Сельчука  Байрактара, співвласника та технічного директора концерн Baykar Makina, яка виробляє розвідувально-ударні безпілотники Bayraktar TB2 та інші бойові дрони.

До слова,  зять президента Туреччини Сельчук Байрактар у 2022 році сплатив найбільший у країні податок на прибуток – 564,1 мільйона турецьких лір, або близько $34 млн за курсом того часу. Про це написало агентство Anadolu з посиланням на дані податкового управління Туреччини.Сельчук Байрактар, одружений з молодшою донькою Ердогана Сюмеє, очолив перелік 100 найбільших платників податків Туреччини у 2022 році. Турецьке законодавство передбачає, що приватні підприємці сплачують податок на прибуток, а не корпоративний податок.

Компанія Сельчука Байрактара Baykar є провідним турецьким експортером в оборонному та авіаційному секторах. У 2022 році вона отримала 86% своїх доходів від експорту, що склало 25% від загального експорту турецьких оборонних та авіаційних систем. Багато хто вважає, що своїм успіхом Baykar завдячує Ердогану, який особисто просуває безпілотники компанії під час своїх візитів до іноземних держав, в результаті чого підписуються угоди на мільйони доларів.

Турецькі ЗМІ в останні місяці також звертають увагу на все більшу політичну активність Сельчука Байрактара, зокрема його активну участь на антиізраїльських акціях у Туреччині. Існує думка, що Ердоган може оголосити його кандидатом у мери Стамбула, де переважають опозиційні настрої, на місцевих виборах 31 березня.

Читайте також: Турецький концерн Baykar інвестує в Україну $100 млн

 

Теги: президент дружина дочка Байрактар дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найвища нагорода держави – звання Героя України, із врученням ордена «Золота Зірка» для військових і ордену Держави для цивільних
Герої України. Півтори сотні воїнів, яких нагородив президент у 2023 році підсумки року
29 грудня, 2023, 13:00
Падіння рівня довіри пояснюється несправдженими очікуваннями на цей рік
Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка
18 грудня, 2023, 15:32
Джо Байден боротиметься за права жінок на аборт
Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена: неочікуваний акцент
8 сiчня, 09:45
Сергій Батрин уболівав за рідне село, кажуть сусіди
Був завжди спокійний: сусіди розповіли про депутата, який скоїв теракт у сільраді на Закарпатті
17 грудня, 2023, 15:30
У турецького дипутата зупинилось серце просто у залі парламенту
Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)
13 грудня, 2023, 15:28
Російський постачальник урану попередив клієнтів із США готуватися до заборони поставок
Кремль вирішив «налякати» США припиненням постачання урану
15 грудня, 2023, 10:05
Президент нагадав, що у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 «шахедів», кілька ракет і ще два російські військові літаки
Українська ППО ставатиме сильнішою: Зеленський закликав російських льотчиків визначитися (відео)
25 грудня, 2023, 20:47
КНДР може запустити реактор у Йонбені влітку 2024 року
Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина
29 грудня, 2023, 11:27
Чехія запровадила низку змін для біженців з України
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
4 сiчня, 23:00

Політика

Міністр Кемерон повідомив, як довго Британія готова надавати підтримку Україні
Міністр Кемерон повідомив, як довго Британія готова надавати підтримку Україні
Президент Туреччини став дідусем вдев'яте
Президент Туреччини став дідусем вдев'яте
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду
Окупанти вигадали, як захистити Білгородщину від обстрілів – ISW
Окупанти вигадали, як захистити Білгородщину від обстрілів – ISW
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
Ракети Taurus для України: лідер німецької опозиції зробив заяву
Ракети Taurus для України: лідер німецької опозиції зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
80K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
72K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
49K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
38K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
24K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua