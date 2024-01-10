Президент Туреччини став дідусем вдев'яте

Донька Ердогана – Сюмей Байрактар стала вдруге мамою

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вдев'яте став дідусем. У Стамбулі у дочки глави держави Сюмей Байрактар ​​народилася друга дитина, пише інформагенція Anadolu.

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Турецький лідер відвідав свою дочку в лікарні, де його поінформували про стан дитини та матері. Тут же Ердоган прошепотів ім'я на вухо дитині. Стало відомо, що дев'ятого онука президент назвав Асимом Оздеміром.

Реджеп Тайїп Ердоган, Сельчук та Сюмей Байрактар і внуки президента Туреччини

Президента Туреччини під час візиту до лікарні супроводжувала його дружина Еміне Ердоган. Інша дочка президента Есри Албайрак має чотирьох дітей, у його сина Білала Ердогана – троє спадкоємців.

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Президент Туреччини із дружиною, доньками та сином

Сюмейя Байрактар ​​– дружина Сельчука Байрактара, співвласника та технічного директора концерн Baykar Makina, яка виробляє розвідувально-ударні безпілотники Bayraktar TB2 та інші бойові дрони.

До слова, зять президента Туреччини Сельчук Байрактар у 2022 році сплатив найбільший у країні податок на прибуток – 564,1 мільйона турецьких лір, або близько $34 млн за курсом того часу. Про це написало агентство Anadolu з посиланням на дані податкового управління Туреччини.Сельчук Байрактар, одружений з молодшою донькою Ердогана Сюмеє, очолив перелік 100 найбільших платників податків Туреччини у 2022 році. Турецьке законодавство передбачає, що приватні підприємці сплачують податок на прибуток, а не корпоративний податок.

Компанія Сельчука Байрактара Baykar є провідним турецьким експортером в оборонному та авіаційному секторах. У 2022 році вона отримала 86% своїх доходів від експорту, що склало 25% від загального експорту турецьких оборонних та авіаційних систем. Багато хто вважає, що своїм успіхом Baykar завдячує Ердогану, який особисто просуває безпілотники компанії під час своїх візитів до іноземних держав, в результаті чого підписуються угоди на мільйони доларів.

Турецькі ЗМІ в останні місяці також звертають увагу на все більшу політичну активність Сельчука Байрактара, зокрема його активну участь на антиізраїльських акціях у Туреччині. Існує думка, що Ердоган може оголосити його кандидатом у мери Стамбула, де переважають опозиційні настрої, на місцевих виборах 31 березня.