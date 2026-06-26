Призначено потяг з кондиціонером до популярного курорту на Одещині
Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» призначає додатковий регіональний поїзд Одеса – Кароліно-Бугаз із 28 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«В літній сезон призначаємо новий регіональний рейс №838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз. Поїзди почнуть курсувати в обидва напрямки з 28 червня по парних числах», – йдеться у повідомленні.
Компанія наголошує, що на маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря. За даними «Укрзалізниці», час у дорозі займе годину:
- Відправлення з Одеси: 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза: 10:18.
- Відправлення з Кароліно-Бугаза: 10:40, прибуття до Одеси: 11:46.
«Графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із закордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні», – додається у повідомленні.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.
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