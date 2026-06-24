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День Конституції України в Музеї просто неба: які заходи заплановано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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День Конституції України в Музеї просто неба: які заходи заплановано
На гостей музею чекають особливі події
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України

У музеї відбудеться відкриття оновленої експозиції сільської управи та святковий концерт

Цієї неділі, 28 червня, містян запрошують відсвяткувати День Конституції України в Музеї просто неба. Про це йдеться на сторінці Національного музею народної архітектури та побуту України в Facebook, інформує «Главком»

На гостей чекають особливі  події:

  • О 12:00 – відкриття оновленої експозиції сільської управи («Середня Наддніпрянщина»), яка розповість про особливості місцевого самоврядування та громадського життя українського села минулих століть;
  • О 15:00 – святковий концерт 27 Печерської бригади Національної гвардії України (Співоче поле Музею). У виконанні військових музикантів прозвучать твори, що надихають, об’єднують та утверджують віру в Україну.

«День Конституції – це нагода згадати про цінності свободи, гідності й демократії, які покладено в основу української державності. Запрошуємо провести цей день у Національному музеї народної архітектури та побуту України, відкриваючи для себе нові сторінки історії та насолоджуючись святковою атмосферою», – йдеться у дописі.

Коли:: 28 червня.

Місце проведення: вул. Академіка Тронька, 1.

Дістатися Музею можна від станції метро «Виставковий центр» – курсує міський автобус №58.

Нагадаємо, до Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня до Дня Конституції України.

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Теги: метро Укрзалізниця музеї музей самоврядування Facebook концерт автобус

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