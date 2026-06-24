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Повне кільце міської електрички навколо Києва буде відновлено з 28 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Повне кільце міської електрички навколо Києва буде відновлено з 28 червня
Розклад руху поїздів та маршрути міської електрички можна переглянути на офіційному сайті
фото: Kyiv City Express

Після майже двох місяців ремонту для руху знову відкриють міст між станціями Почайна та Райдужний

З 28 червня 2026 року Kyiv City Express відновлює рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці. Про це 24 червня повідомили у пресслужбі Kyiv City Express, інформує «Главком»

«На мосту оновлено несучі конструкції, додано нові елементи колій та антикорозійний захист, що продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху поїздів», – сказано у повідомленні.

Традиційно розклад руху поїздів та маршрути публікують на офіційному сайті.

Нагадаємо, у Києві міська кільцева електричка через ремонт майже два місяці курсує за зміненим графіком – із 29 квітня по 27 червня.

Нагадаємо, до Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня до Дня Конституції України. Зокрема, «Укрзалізниця» запустить два історичні паровози вузької та широкої колії: найстаріший діючий паровоз в Україні – 159 №4-95 (1938 р.) та паровоз Ер 798-71 (1954 р.).

До слова, з 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ – Кишинів перейде на щоденний графік руху.

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Теги: Київ Укрзалізниця громадський транспорт

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