Єрмак цього тижня проведе переговори з представником Путіна

Очільник Офісу президента каже, що переговори з Росією ведуться постійно

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня проведе переговори з заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Сторони говоритимуть про роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю для видання «Фокус».

«Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України», – зазначив Єрмак.

За його словами, переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках «нормандського формату».

«Як ви знаєте, Дмитро Козак – політичний радник російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ», – додав Єрмак.

Напередодні радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

Крім того, відомо, що Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком.

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