На Чернігівщині військовий ТЦК зламав руку чоловіку після перевірки документів

За даними слідства, чоловік не перебував у розшуку, не порушував правил військового обліку та не підлягав мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру сержанту одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області. За даними слідства, військовослужбовець під час заходів з оповіщення незаконно застосував силу до чоловіка та зламав йому руку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Інцидент стався 18 червня 2026 року у Прилуках. Військовослужбовці ТЦК разом із поліцейським проводили заходи з оповіщення громадян. Під час перевірки документів правоохоронець з'ясував, що зупинений чоловік не перебуває у розшуку, не порушує правил військового обліку та не підлягає мобілізації. Про це поліцейський повідомив представників ТЦК.

Попри це, як стверджує слідство, сержант вирішив силоміць посадити чоловіка до службового автомобіля. Разом з іншим військовослужбовцем він заламав потерпілому руки за спину, після чого вони почали вести його до машини та намагалися проти його волі заштовхнути до салону.

Унаслідок застосування сили чоловік отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та пошкодженням променевого нерва. Судово-медична експертиза кваліфікувала травми як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, оскільки вони спричинили тривалий розлад здоров'я.

У ДБР наголосили, що такі дії не лише завдали шкоди потерпілому, а й негативно впливають на авторитет Збройних сил України, ставлення суспільства до діяльності ТЦК та довіру до державних інституцій.

Сержанту повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду та було вчинене в умовах воєнного стану. У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині розпочали перевірку через інцидент із 61-річним чоловіком під час мобілізаційних заходів. За словами потерпілого, представники ТЦК застосували до нього фізичну силу, наручники та газовий балончик. Чоловіка нібито також прикували наручниками до автомобіля. Після інциденту він самостійно звернувся до лікаря через отримані тілесні ушкодження.