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У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО
У Росії пролунили вибухи в Ростовській області
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 21 листопада у Ростові-на-Дону пролунала серя вибухів

У Ростовській області Росії в ніч на 21 листопада пролунали вибухи, а в регіоні була задіяна система протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про вибухи в Ростовській області почали з'являтися близько третьої години ночі за місцевим часом.

У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО фото 1

Згодом мешканці Ростова в соцмережах повідомили, що у місті було чути гучний вибух, а також звуки роботи ППО у небі над населеним пунктом.

Також російські ЗМІ повідомляють, що перед вибухами в районі Північного було чути сирену.

У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО фото 2

«Попередньо – збили БПЛА. Офіційних заяв наразі немає», – зазначено в публікації Telegram-каналу «Это Ростов».

У мережі з'явилося відео, на якому чутно сирену, а згодом звуки, схожі на приглушені вибухи або стрілянину, ймовірно, через роботу систем ППО.

Разом з тим заяв від представників місцевої влади, або офіційних осіб щодо повітряної атаки або її наслідків у Ростовській області – нема.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. Заявлено, що повітряну атаку вдалося відбити щонайменше у восьми областях. Про це повідомляють російські медіа, Telegram-канали та мер Москви.

До слова, в ніч проти 3 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. 

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Теги: вибух Telegram відео росія війна дрон

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