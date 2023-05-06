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День матері: історія свята, коли і як відзначати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
День матері: історія свята, коли і як відзначати
У 2023 році День матері в Україні святкується 14 травня
фото: Pixabay

Щорічно у травні українці відзначають свято, присвячене мамі

Мама – людина, якій ми завдячуємо життям, а часто ще й нашими вміннями, рисами характеру, знаннями та багато чим іншим. У травні весь світ висловлює подяку та любов матері.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.

Коли святкується в Україні

Згідно з Указом Президента України Леонідом Кучмою від 10 травня 1999 року, День матері відзначається щорічно у другу неділю травня. 2023 року ця дата випадає на 14 день місяця. Варто зазначити, що в інших країнах світу вона може відрізнятися.

Історія свята

День вшанування материнства згадується ще в 17 столітті у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, мати якої передчасно померла, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

Анна Джарвіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб із ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчини не були марними – вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День матері як важливе офіційне свято.

Із часом свято почало поширюватися і вже через чотири роки було визнане всією країною. Воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів і нині відзначається у понад 50 країнах світу.

Як святкувати День матері

У це свято вшановується головна місія кожної мами – збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек.

Цього дня мамам прийнято дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або найпростішим, але найбільш цінним для неї – турботою й увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, відвідуючи і проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка.

Люди, які втратили свою маму, зазвичай приходять на її могилу з квітами та свічками.

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Теги: історія свята українці свято мама

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