День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
Цього року далекобійники відзначають своє професійне свято 31 серпня
Далекобійники – дуже важлива професія, адже вони забезпечують безперебійне постачання продуктів, матеріалів та інших необхідних ресурсів по всьому світу.
Тож якщо маєте близьких чи знайомих, що мають відношення до цієї професії – «Главком» має для вас оригінальні листівки та привітання з побажаннями.
Зміст
Коли День далекобійника у 2024 році?
В усьому світі та Україні День далекобійника святкують останньої суботи серпня і в 2024 році цей день припадає на 31 серпня.
Це скоріш неофіційне професійне свято, тому важко сказати, як саме воно з’явилося. Відомо лише, що традиція вітати далекобійників пішла з США, Канади та Австралії. Як правило відзначали цей день в колі рідних та близьких або колег. Згодом ця традиція поширилася всім світом.
Привітання з Днем далекобійника у прозі
Вітаю з Днем далекобійника! Ти – справжній майстер свого ремесла, який підкорює дороги, долає сотні кілометрів, щоб доставити важливі вантажі. Бажаю тобі безпечних доріг, вірних супутників і завжди благополучного повернення додому.
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Вітаю з Днем далекобійника! Нехай кожен рейс буде успішним, вантаж цілим, а вдома завжди чекає тепла й затишна атмосфера. Міцного здоров’я, щастя і стабільного заробітку!
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Щиро вітаю з Днем далекобійника!. Бажаю, щоб кожна поїздка була спокійною, а кожне повернення – радісним. Нехай дорога завжди буде рівною, нехай машина не підводить, а мрії – завжди будуть здійсненними!
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Вітаю з Днем далекобійника! Бажаю міцного здоров’я, надійних машин і безпечних доріг. Нехай у вас завжди буде достаток, а в дорозі – удача.
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Щиро вітаю з Днем далекобійника! Від усього серця бажаю, щоб ваша праця завжди була гідно оцінена, а вдома нехай чекає тепло й любов. Бажаю рівних доріг і надійних супутників, а також ні цвяха, ні жезла на дорозі!
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З Днем далекобійника!. Бажаю безпечних поїздок, надійних машин і постійного успіху в кожній справі. Нехай ваші дороги завжди ведуть до щастя і добробуту, а вантаж завжди доставляється вчасно та без пригод!
Привітання з Днем далекобійника у віршах
Далекі шляхи вам підкоряються,
Ви їдете вперед, не зупиняєтеся.
З Днем далекобійника вас вітаю,
Рівних доріг і удачі бажаю!
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Мотор гуде, дороги линуть,
У світ широкий веде твій шлях.
З днем твоїм, далекобійник,
Нехай успіх мчить в твоїх руках!
Ангел хай в дорозі оберігає,
Дім теплом зустрічає завжди,
І ніколи нехай не трапляє
В дорозі навіть тінь біди!
***
Нехай дорога буде легкою і ясною,
Бажаю швидко до пункту дійти.
З Днем далекобійника щиро вітаю,
Щастя і миру тобі побажаю!
***
Далекі дороги, міста і села,
Де кожна миля, мов пісня весела.
Зі святом тебе, герою доріг,
Нехай успіх і щастя буде завжди у твоїх ніг!
***
З Днем далекобійника сердечно вітаю,
Здоров’я, сили й витримки бажаю.
Нехай дорога зеленим світлом зустрічає,
Мотор надійно вірно працює без краю.
Хай фари світять, мов зорі в ночі,
Колеса міцні й дороги широкі,
І щастя з удачею поряд ідуть,
Чим швидше рушиш, тим швидше дійдуть!
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