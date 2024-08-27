Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День далекобійника: історія свята, привітання та листівки

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
День далекобійника – неофіційне свято, яке відзначається по всьому світу в кінці серпня
фото: freepik.com

Цього року далекобійники відзначають своє професійне свято 31 серпня

Далекобійники – дуже важлива професія, адже вони забезпечують безперебійне постачання продуктів, матеріалів та інших необхідних ресурсів по всьому світу.  

Тож якщо маєте близьких чи знайомих, що мають відношення до цієї професії – «Главком» має для вас оригінальні листівки та привітання з побажаннями.  

Зміст

Коли День далекобійника у 2024 році?

В усьому світі та Україні День далекобійника святкують останньої суботи серпня і в 2024 році цей день припадає на 31 серпня. 

Це скоріш неофіційне професійне свято, тому важко сказати, як саме воно з’явилося. Відомо лише, що традиція вітати далекобійників пішла з США, Канади та Австралії. Як правило відзначали цей день в колі рідних та близьких або колег. Згодом ця традиція поширилася всім світом.

Привітання з Днем далекобійника у прозі

Вітаю з Днем далекобійника! Ти – справжній майстер свого ремесла, який підкорює дороги, долає сотні кілометрів, щоб доставити важливі вантажі. Бажаю тобі безпечних доріг, вірних супутників і завжди благополучного повернення додому. 

***

Вітаю з Днем далекобійника! Нехай кожен рейс буде успішним, вантаж цілим, а вдома завжди чекає тепла й затишна атмосфера. Міцного здоров’я, щастя і стабільного заробітку!

***

Щиро вітаю з Днем далекобійника!. Бажаю, щоб кожна поїздка була спокійною, а кожне повернення – радісним. Нехай дорога завжди буде рівною, нехай машина не підводить, а мрії – завжди будуть здійсненними!

***

Вітаю з Днем далекобійника! Бажаю міцного здоров’я, надійних машин і безпечних доріг. Нехай у вас завжди буде достаток, а в дорозі – удача.

***

Щиро вітаю з Днем далекобійника! Від усього серця бажаю, щоб ваша праця завжди була гідно оцінена, а вдома нехай чекає тепло й любов. Бажаю рівних доріг і надійних супутників, а також ні цвяха, ні жезла на дорозі!

***

З Днем далекобійника!. Бажаю безпечних поїздок, надійних машин і постійного успіху в кожній справі. Нехай ваші дороги завжди ведуть до щастя і добробуту, а вантаж завжди доставляється вчасно та без пригод!

Привітання з Днем далекобійника у віршах

Далекі шляхи вам підкоряються,
Ви їдете вперед, не зупиняєтеся.
З Днем далекобійника вас вітаю,
Рівних доріг і удачі бажаю!

***

Мотор гуде, дороги линуть,
У світ широкий веде твій шлях.
З днем твоїм, далекобійник,
Нехай успіх мчить в твоїх руках!
Ангел хай в дорозі оберігає,
Дім теплом зустрічає завжди,
І ніколи нехай не трапляє
В дорозі навіть тінь біди!

***

Нехай дорога буде легкою і ясною,
Бажаю швидко до пункту дійти.
З Днем далекобійника щиро вітаю,
Щастя і миру тобі побажаю!

***

Далекі дороги, міста і села,
Де кожна миля, мов пісня весела.
Зі святом тебе, герою доріг,
Нехай успіх і щастя буде завжди у твоїх ніг!

***

З Днем далекобійника сердечно вітаю,
Здоров’я, сили й витримки бажаю.
Нехай дорога зеленим світлом зустрічає,
Мотор надійно вірно працює без краю.
Хай фари світять, мов зорі в ночі,
Колеса міцні й дороги широкі,
І щастя з удачею поряд ідуть,
Чим швидше рушиш, тим швидше дійдуть!

Вітальні листівки з Днем далекобійника

День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 1
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 2
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 3
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 4
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 5
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки фото 6
Читайте також: Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці
Теги: водій професії свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парад до Дня Незалежності, 2018 рік
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня, 00:03
На заході небо має червоний відтінок – скоро розпочнуться заморозки
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05
Місто засноване 1540 року поляком Яном Амором Тарновським
Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян
15 серпня, 11:11
У Першу Пречисту віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її тілесне Вознесіння на небеса
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
15 серпня, 07:15
У прямому ефірі церемонія буде транслюватися 11 серпня о 22:00
У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024
11 серпня, 23:02
Це день, коли ми відзначаємо внесок будівельників, архітекторів, проектувальників, інженерів та всіх, хто причетний до створення та розвитку інфраструктури нашої країни
День будівельника України: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
11 серпня, 06:16
Сьогодні святкують день будівельника
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня, 00:05
Жінки також прийшли в інші традиційно чоловічі професії, такі як водіння автобусів або далекобійних вантажівок
Війна руйнує гендерні бар’єри в Україні: видання The Monitor побувало на шахтах «Метінвеста»
6 серпня, 12:33
5 серпня – Міжнародний день світлофора
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 серпня, 00:05

Суспільство

День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»
Облік військового майна стане простішим
Облік військового майна стане простішим
Відключення світла 28 серпня: «Укренерго» оновило графіки
Відключення світла 28 серпня: «Укренерго» оновило графіки
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету
«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
11K
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9006
Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua