День далекобійника: історія свята, привітання та листівки

День далекобійника – неофіційне свято, яке відзначається по всьому світу в кінці серпня

Цього року далекобійники відзначають своє професійне свято 31 серпня

Далекобійники – дуже важлива професія, адже вони забезпечують безперебійне постачання продуктів, матеріалів та інших необхідних ресурсів по всьому світу.

Тож якщо маєте близьких чи знайомих, що мають відношення до цієї професії – «Главком» має для вас оригінальні листівки та привітання з побажаннями.

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Коли День далекобійника у 2024 році?

В усьому світі та Україні День далекобійника святкують останньої суботи серпня і в 2024 році цей день припадає на 31 серпня.

Це скоріш неофіційне професійне свято, тому важко сказати, як саме воно з’явилося. Відомо лише, що традиція вітати далекобійників пішла з США, Канади та Австралії. Як правило відзначали цей день в колі рідних та близьких або колег. Згодом ця традиція поширилася всім світом.

Привітання з Днем далекобійника у прозі

Вітаю з Днем далекобійника! Ти – справжній майстер свого ремесла, який підкорює дороги, долає сотні кілометрів, щоб доставити важливі вантажі. Бажаю тобі безпечних доріг, вірних супутників і завжди благополучного повернення додому.

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Вітаю з Днем далекобійника! Нехай кожен рейс буде успішним, вантаж цілим, а вдома завжди чекає тепла й затишна атмосфера. Міцного здоров’я, щастя і стабільного заробітку!

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Щиро вітаю з Днем далекобійника!. Бажаю, щоб кожна поїздка була спокійною, а кожне повернення – радісним. Нехай дорога завжди буде рівною, нехай машина не підводить, а мрії – завжди будуть здійсненними!

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Вітаю з Днем далекобійника! Бажаю міцного здоров’я, надійних машин і безпечних доріг. Нехай у вас завжди буде достаток, а в дорозі – удача.

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Щиро вітаю з Днем далекобійника! Від усього серця бажаю, щоб ваша праця завжди була гідно оцінена, а вдома нехай чекає тепло й любов. Бажаю рівних доріг і надійних супутників, а також ні цвяха, ні жезла на дорозі!

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З Днем далекобійника!. Бажаю безпечних поїздок, надійних машин і постійного успіху в кожній справі. Нехай ваші дороги завжди ведуть до щастя і добробуту, а вантаж завжди доставляється вчасно та без пригод!

Привітання з Днем далекобійника у віршах

Далекі шляхи вам підкоряються,

Ви їдете вперед, не зупиняєтеся.

З Днем далекобійника вас вітаю,

Рівних доріг і удачі бажаю!

***

Мотор гуде, дороги линуть,

У світ широкий веде твій шлях.

З днем твоїм, далекобійник,

Нехай успіх мчить в твоїх руках!

Ангел хай в дорозі оберігає,

Дім теплом зустрічає завжди,

І ніколи нехай не трапляє

В дорозі навіть тінь біди!

***

Нехай дорога буде легкою і ясною,

Бажаю швидко до пункту дійти.

З Днем далекобійника щиро вітаю,

Щастя і миру тобі побажаю!

***

Далекі дороги, міста і села,

Де кожна миля, мов пісня весела.

Зі святом тебе, герою доріг,

Нехай успіх і щастя буде завжди у твоїх ніг!

***

З Днем далекобійника сердечно вітаю,

Здоров’я, сили й витримки бажаю.

Нехай дорога зеленим світлом зустрічає,

Мотор надійно вірно працює без краю.

Хай фари світять, мов зорі в ночі,

Колеса міцні й дороги широкі,

І щастя з удачею поряд ідуть,

Чим швидше рушиш, тим швидше дійдуть!

Вітальні листівки з Днем далекобійника