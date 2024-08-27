Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище

Вирівнювання планет – це астрономічний термін, що описує явище, коли кілька планет шикуються близько одна до одної по один бік від Сонця з розкидом у 20-30 градусів

Спостерігати за явищем зможуть жителі з різних точок земної кулі

28 серпня у небі можна буде спостерігати парад планет, про це пише cnet.com. У ряд у небі вишикуються Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Місяць. Всі вони будуть знаходитися по одну сторону від Сонця в секторі, ймовірно, близько 160 градусів.

За ясної погоди усі шість планет, крім Нептуна та Урана (для них знадобиться телескоп або потужний бінокль), можна буде спостерігати неозброєним оком. При цьому Меркурій буде відшукати досить складно – його видимість становить менше години, він розташовується дуже низько біля горизонту і губиться в перших сонячних променях.

Парад планет – це неофіційне визначення «вирівнювання планет», під яким розуміють, що на небі помітні кілька планет, які опинилися «на одній прямій» від Сонця.

Спостерігати за явищем зможуть жителі з різних точок земної кулі. Для того, щоб розгледіти космічну подію, необхідно вибрати правильний час: слід дізнатися час світанку в місці вашого знаходження і почати спостереження щонайменше за годину до нього. Щоб перевірити, як і в який час вирівнювання планет буде видно з вашого місця розташування, портал Starwalk Space радить завантажити додаток Sky Tonight.

Вплив цього явища на людський організм недостатньо вивчений. У Мережі стверджується, що в деяких людей може змінюватися настрій і самопочуття.

Невеликі планетарні паради відбуваються досить часто. Найчастіше йдеться про лінію з трьох-чотирьох небесних тіл. Рідкісними вважаються паради, в яких «беруть участь» п’ять і більше планет.

Загалом до кінця наступного року очікується п’ять парадів:

28 серпня 2024 року;

18 січня 2025 року;

28 лютого 2025 року;

29 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що команда міжнародних вчених оголосила про відкриття Gliese 12 b – екзопланети помірного клімату, розміром з Землю, яка знаходиться всього за 40 світлових років від нас, тобто на відстані 378 трильйонів кілометрів від Землі, – захоплюючого прориву в астрономії та пошуку позаземного життя.

До слова, космічний корабель Starship з ракетою-носієм Super Heavy, створюваних для пілотованих польотів на Місяць, готовий до проведення п'ятого тестового орбітального польоту, повідомила компанія-розробник SpaceX.