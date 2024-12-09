День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини
У понеділок, 9 грудня, віряни відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Привітання у віршах
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
З Днем ангела Анну я вітаю,
Усіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
***
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.
Привітання у прозі
Вітаю тебе з Днем ангела, Анно! Бажаю, аби усмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч. Нехай твій ангел приносить тобі тільки добро, а його крила лагідно обіймають усі твої мрії. Бажаю, щоб кожен момент твого життя був наповнений небесною гармонією.
***
Анно, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багаторазового збільшення приголомшливих подій у житті! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Усмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!
***
Анно, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, щохвилини, щомиті, щосекунди. Коли ти впадеш, то він підніме, коли ти заплачеш – розрадить, коли ти будеш радіти, він теж разом із тобою радітиме.
***
Анно, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе та береже від печалі та бід. Нехай у житті буде все так, як ти захочеш. Досягай своїх цілей завжди!
Привітання у яскравих листівках
Раніше «Главком» розповів історію свята Дня святої Анни та народні прикмети на Анну Зимову.
Коментарі — 0