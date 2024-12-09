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День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
фото з відкритих джерел

У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини

У понеділок, 9 грудня, віряни відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Привітання у віршах

Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.

***

З Днем ангела Анну я вітаю,
Усіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.

Привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела, Анно! Бажаю, аби усмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч. Нехай твій ангел приносить тобі тільки добро, а його крила лагідно обіймають усі твої мрії. Бажаю, щоб кожен момент твого життя був наповнений небесною гармонією.

***

Анно, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багаторазового збільшення приголомшливих подій у житті! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Усмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!

***

Анно, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, щохвилини, щомиті, щосекунди. Коли ти впадеш, то він підніме, коли ти заплачеш – розрадить, коли ти будеш радіти, він теж разом із тобою радітиме.

***

Анно, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе та береже від печалі та бід. Нехай у житті буде все так, як ти захочеш. Досягай своїх цілей завжди!

Привітання у яскравих листівках

День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 1
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 2
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 3
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 4
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 5
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 6
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 7
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 8
День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 9

Раніше «Главком» розповів історію свята Дня святої Анни та народні прикмети на Анну Зимову.

Теги: церква свята православна церква свято календар

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