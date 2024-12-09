День святої Анни 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини

У понеділок, 9 грудня, віряни відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Привітання у віршах

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

З Днем ангела Анну я вітаю,

Усіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров'я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

Привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела, Анно! Бажаю, аби усмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч. Нехай твій ангел приносить тобі тільки добро, а його крила лагідно обіймають усі твої мрії. Бажаю, щоб кожен момент твого життя був наповнений небесною гармонією.

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Анно, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багаторазового збільшення приголомшливих подій у житті! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Усмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!

***

Анно, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, щохвилини, щомиті, щосекунди. Коли ти впадеш, то він підніме, коли ти заплачеш – розрадить, коли ти будеш радіти, він теж разом із тобою радітиме.

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Анно, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе та береже від печалі та бід. Нехай у житті буде все так, як ти захочеш. Досягай своїх цілей завжди!

Привітання у яскравих листівках

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