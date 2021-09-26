Денис Монастирський назвав пріоритети у своїй роботі

Під час зустрічі очільник МВС згадав, як вперше долучився до роботи патрульної поліції

Міністр внутрішніх справ зустрівся із київськими поліціянтами

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів зустріч із командою Департаменту патрульної поліції України, де запевнив, що його пріоритетом є підвищення заробітних плат патрульної поліції. Про це голова МВС написав у своєму Facebook.

«Запевнив, що моїм пріоритетом є підвищення заробітних плат та зміцнення матеріально-технічної бази патрульної поліції, як і поліції загалом», – зазначив Монастирський.

Голова МВС розповів, що ще коли був народним депутатом та головою комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, виїздив разом із екіпажами патрульної поліції на виклики.

«Це були і сімейні конфлікти, і ДТП. Мені було важливо побачити роботу поліцейського з його ж позиції. І, повірте, я розумію, з чим і в яких умовах патрульним доводиться працювати. Тому для мене очевидно, що патрульний поліцейський, який щодня ризикує своїм життям та здоров’ям, повинен мати належну оплату своєї служби», – додав він.

Монастирський зауважив, що разом із президентом України та народними депутатами команда МВС працює над тим, щоб підвищити патрульним заробітну плату.

«Також важливими є й умови, у яких працює поліцейський. Тому я розповів і про плани закупівлі електромобілів для поліції, і про нові прозорі офіси для роботи поліцейських на головних дорогах України, і стосовно продовження програми пільгового кредитування житл», – додав міністр.

«Моя мета – створити в Україні нові умови роботи для поліцейських: починаючи від оплати їхньої праці, завершуючи тим, як і де вони працюють. Усе, що стосується роботи поліцейського, має викликати довіру та повагу», – підсумував Монастирський.

Раніше глава МВС Денис Монастирський після двох місяців каденції представив нові пріоритети роботи структури, які дублюють програму розвитку та реформ його попередника Арсена Авакова.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.