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Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків з Європи: МЗС Польщі відповіло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків з Європи: МЗС Польщі відповіло
Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні
фото ілюстративне

Польща пропонує врегулювати питання на європейському рівні

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду в рамках підтримки Києва депортувати усіх українських чоловіків з Європи. Про це повідомляє польське видання Onet.

«Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати», – сказав генерал.

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали  відповідь. «Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони».

Наразі там розглядають питання, «як можуть підтримати українську сторону». «Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні», – додали в МЗС.

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні – воювати чи працювати та сплачувати податки. Також глава держави заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися.  Володимир Зеленський також нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють.

Читайте також: Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
Теги: Польща мобілізація депортація чоловік

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