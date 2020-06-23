У МОЗ говорять про посилення карантину у трьох областях



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Сьогодні у Львівській області підтвердили 240 нових випадків зараження, у Волинській - 42 і в Закарпатській - 103

Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях через зростання в останні три доби кількості хворих на коронавірус. Про це Ляшко сказав на брифінгу.

«Найбільш критична ситуація щодо можливості запровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах. Зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях», - заявив Ляшко.

Зазначимо, що сьогодні у Львівській області підтвердили 240 нових випадків зараження, у Волинській - 42 і в Закарпатській - 103.

При цьому в Закарпатській та Чернівецькій областях - завантаженість ліжок понад 50%.

Як повідомлялося, Україна потрапила до списку країн «червоної зони».

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.



