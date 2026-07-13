Дощі, грози та поривчастий вітер: погода на 13 липня 2026

Опади охоплять майже всю країну, а в окремих регіонах очікуються грози та пориви вітру до 20 м/с

В понеділок, 13 липня, очікується мінлива хмарність, а в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі та місцями грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, у нічні години істотних опадів не очікується. Водночас у північно-східних областях та на Одещині можливі короткочасні дощі. Удень опади прогнозують майже на всій території країни, за винятком південно-східних областей. У низці регіонів дощі супроводжуватимуться грозами.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У східних областях удень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12...+17°, удень повітря прогріється до +23...+28°. У західних областях буде дещо прохолодніше: вночі прогнозують +9...+14°, а вдень – +20...+25°.

Укргідрометцентр рекомендує враховувати погодні умови під час планування поїздок і відпочинку, а також бути обережними під час гроз і сильних поривів вітру.

Прогноз погоди на 13 липня фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня, з 13 по 19 липня, в Україні очікуються температурні коливання та нерівномірний розподіл опадів. На початку тижня в багатьох регіонах прогнозують короткочасні дощі та грози, однак у другій половині тижня під впливом антициклону опадів стане менше, а повітря прогріється до +29 °C у західних областях, Києві та Одесі.