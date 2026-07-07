8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Вдень, 7 липня по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі та грози

У вівторок, 8 липня, у Києві та Київській області очікуються грози, короткочасні дощі та сильні пориви вітру, пише «Главком».

Через погіршення погодних умов синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 14-19°, вдень – 19-24°. У Києві вночі очікується 16-18°, удень – 20-22°.

Укргідрометцентр попереджає, що грози та сильний вітер можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також рух транспорту. Мешканців закликають бути обережними під час негоди та не залишати автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій.

До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься.