Головна Київ Новини
search button user button menu button

8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с
фото: glavcom.ua

Вдень, 7 липня по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі та грози

У вівторок, 8 липня, у Києві та Київській області очікуються грози, короткочасні дощі та сильні пориви вітру, пише «Главком».

Через погіршення погодних умов синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). За прогнозом, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території регіону пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с фото 1

Температура повітря по області вночі становитиме 14-19°, вдень – 19-24°. У Києві вночі очікується 16-18°, удень – 20-22°.

Укргідрометцентр попереджає, що грози та сильний вітер можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також рух транспорту.  Мешканців закликають бути обережними під час негоди та не залишати автомобілі поблизу дерев і рекламних конструкцій.

До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься. 

Читайте також:

Теги: вітер негода дощ Київ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посолка ЄС назвала можливу ціль російського удару по Києву
Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву
2 липня, 18:32
Наслідки пожежі у приміщенні Інституту біохімії імені О. В. Палладіна
Під час обстрілу Києва сталася пожежа у будівлі Інституту біохімії ім. Палладіна
2 липня, 16:22
Наслідки негоди у Львові
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
30 червня, 10:46
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
Петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси
24 червня, 14:45
Ділків викрили після звернення фахівців компанії «Газорозподільні мережі України», які зафіксували втручання
Втручалися в роботу лічильників світла й газу. У Києві затримано двох організаторів схеми
24 червня, 12:14
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 20-21 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
20 червня, 07:00
Київ у диму після нічної атаки ворога 15 червня 2026 року
Як після атаки 15 червня працює громадський транспорт Києва та метро
16 червня, 08:32
Найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
15 червня, 12:43
Фахівці проводитимуть роботи по відновленню конструкцій мосту
Рух пішоходів на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої обмежено до 15 вересня (схема)
8 червня, 08:33

Новини

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому
ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому
8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с
8 липня Київ і область накриють грози: пориви вітру сягатимуть 20 м/с
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Масований обстріл Київщини 6 липня: кількість загиблих зросла до дев’яти
Масований обстріл Київщини 6 липня: кількість загиблих зросла до дев’яти
Адвокат пакетом бренду Louis Vuitton побив киянку. Що вирішив суд
Адвокат пакетом бренду Louis Vuitton побив киянку. Що вирішив суд
На Київ і область насувається негода: оголошено перший рівень небезпеки
На Київ і область насувається негода: оголошено перший рівень небезпеки

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua