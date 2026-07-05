Негода зіпсувала святкування Дня незалежності США: виступ Трампа перенесли

Президент запевнив, що шторм лише додасть святкуванню видовищності

У ніч на неділю за Києвом США відзначають 250-річчя своєї незалежності, однак вечірню промову президента Дональда Трампа довелося перенести через негоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Через шторми та грози, що насувалися, учасників заходу на Національній алеї у Вашингтоні – головному місці святкування – евакуювали. Прес-секретар Freedom 250 Даніель Альварес пояснив це пріоритетом безпеки гостей, артистів і персоналу, до якого закликали Секретна служба США, поліція парків, Національна служба парків та Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.

Промову Трампа, заплановану на 21:45 за місцевим часом (04:45 за Києвом), перенесли більш ніж на годину – на 23:00. Сам президент підтвердив перенесення й заявив, що шторми лише додають подіям видовищності, а час його не бентежить. За словами Трампа, головне – відсвяткувати суботній вечір, навіть якщо доведеться гуляти допізна.

Після поліпшення погоди учасникам мають дозволити повернутися на Національну алею, однак повторно пройти огляд безпеки. Слідом за промовою президента відбудеться феєрверк.

Негода вплинула на святкування по всій країні: у Хартфорді, штат Коннектикут, феєрверк скасували через грозу, у Балтіморі – перенесли на 22:00, а в Нью-Йорку й Талсі, навпаки, запуски перенесли на більш ранній час через наближення штормів. Раніше того ж дня, о 13:00, над Вашингтоном мали літати літаки в рамках святкування кожні 10–20 хвилин протягом дев'яти годин, однак негода змусила завершити польоти на кілька годин раніше.

фото: Getty Images

Нагадаємо, ще протягом дня негода впливала на святкування 250-річчя США: аномальна спека паралізувала низку заходів у Вашингтоні, Філадельфії, Бостоні та Нью-Йорку, змусивши владу скасувати або перенести десятки подій. Того ж дня президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США й повідомив про реальну перспективу закінчення війни, домовившись обговорити деталі на саміті НАТО в Туреччині.