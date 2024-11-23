Кабріолет Bugatti встановив світовий рекорд швидкості
Директор компанії Bugatti вже натякнув на нову спробу побити рекорд, адже прогрес у технології шин може зробити це можливим
Автомобіль Bugatti W16 Mistral з відкритим верхом встановив новий рекорд швидкості для родстерів, розігнавшись до 453,91 км/год на полігоні в Німеччині. Тим самим він перевершив попереднє досягнення автомобіля з відкритим верхом Koenigsegg на 6,72 кілометри на годину, встановлене у 2017 році. Про це пише Carscoops.
Bugatti W16 Mistra, оснащений восьмилітровим чотиритурбінним двигуном W16 потужністю 1600 кінських сил, був модифікований до 1825 кінських сил. Крім того, з нього зняли стандартний обмежувач швидкості 420 кілометрів на годину. За кермом кабріолету-рекордсмена знаходився професійний пілот Енді Уоллес.
Після встановлення рекорду швидкості для автомобілів без даху директор компанії Мате Рімац анонсував нову амбітну мету – подолати бар'єр у 500 км/год. Проте потрібні шини, здатні витримати надзвичайні навантаження на надвисоких швидкостях, над чим зараз активно працюють у компанії.
Новий рекорд планують встановити за допомогою 1800-сильного гіперкара Bugatti Tourbillon, оснащеного гібридною системою із двигуном W16.
Щоправда, після виходу Bugatti з під крила компанії Volkswagen Group компанія втратила доступ до треку Ehra-Lessien, де раніше встановлювалися рекорди на Veyron і Chiron. Серед можливих локацій для рекордного заїзду розглядають Папенбург, злітну смугу Космічного центру Кеннеді у Флориді (США) або тимчасове закриття дороги загального користування, як це робив Koenigsegg.
Нагадаємо, автогігант Ford анонсує звільнення у Європі. Виробник автомобілів Ford скоротить до 4 тис. робочих місць у ЄС. Американський концерн говорить про надто жорсткі екостандарти ЄС та складнощі переходу до електрокарів.
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