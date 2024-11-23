Кабріолет Bugatti встановив світовий рекорд швидкості

У компанії Bugatti поставили собі за мету подолати бар'єр у 500 км/год

Директор компанії Bugatti вже натякнув на нову спробу побити рекорд, адже прогрес у технології шин може зробити це можливим

Автомобіль Bugatti W16 Mistral з відкритим верхом встановив новий рекорд швидкості для родстерів, розігнавшись до 453,91 км/год на полігоні в Німеччині. Тим самим він перевершив попереднє досягнення автомобіля з відкритим верхом Koenigsegg на 6,72 кілометри на годину, встановлене у 2017 році. Про це пише Carscoops.

Bugatti W16 Mistra, оснащений восьмилітровим чотиритурбінним двигуном W16 потужністю 1600 кінських сил, був модифікований до 1825 кінських сил. Крім того, з нього зняли стандартний обмежувач швидкості 420 кілометрів на годину. За кермом кабріолету-рекордсмена знаходився професійний пілот Енді Уоллес.

Після встановлення рекорду швидкості для автомобілів без даху директор компанії Мате Рімац анонсував нову амбітну мету – подолати бар'єр у 500 км/год. Проте потрібні шини, здатні витримати надзвичайні навантаження на надвисоких швидкостях, над чим зараз активно працюють у компанії.

Новий рекорд планують встановити за допомогою 1800-сильного гіперкара Bugatti Tourbillon, оснащеного гібридною системою із двигуном W16.

Щоправда, після виходу Bugatti з під крила компанії Volkswagen Group компанія втратила доступ до треку Ehra-Lessien, де раніше встановлювалися рекорди на Veyron і Chiron. Серед можливих локацій для рекордного заїзду розглядають Папенбург, злітну смугу Космічного центру Кеннеді у Флориді (США) або тимчасове закриття дороги загального користування, як це робив Koenigsegg.

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