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Кабріолет Bugatti встановив світовий рекорд швидкості

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кабріолет Bugatti встановив світовий рекорд швидкості
У компанії Bugatti поставили собі за мету подолати бар'єр у 500 км/год
фото: Tuned Automotive Magazine

Директор компанії Bugatti вже натякнув на нову спробу побити рекорд, адже прогрес у технології шин може зробити це можливим

Автомобіль Bugatti W16 Mistral з відкритим верхом встановив новий рекорд швидкості для родстерів, розігнавшись до 453,91 км/год на полігоні в Німеччині. Тим самим він перевершив попереднє досягнення автомобіля з відкритим верхом Koenigsegg на 6,72 кілометри на годину, встановлене у 2017 році. Про це пише Carscoops.

Bugatti W16 Mistra, оснащений восьмилітровим чотиритурбінним двигуном W16 потужністю 1600 кінських сил, був модифікований до 1825 кінських сил. Крім того, з нього зняли стандартний обмежувач швидкості 420 кілометрів на годину. За кермом кабріолету-рекордсмена знаходився професійний пілот Енді Уоллес.

Після встановлення рекорду швидкості для автомобілів без даху директор компанії Мате Рімац  анонсував нову амбітну мету – подолати бар'єр у 500 км/год. Проте потрібні шини, здатні витримати надзвичайні навантаження на надвисоких швидкостях, над чим зараз активно працюють у компанії. 

Новий рекорд планують встановити за допомогою 1800-сильного гіперкара Bugatti Tourbillon, оснащеного гібридною системою із двигуном W16.

Щоправда, після виходу Bugatti з під крила компанії Volkswagen Group компанія втратила доступ до треку Ehra-Lessien, де раніше встановлювалися рекорди на Veyron і Chiron. Серед можливих локацій для рекордного заїзду розглядають Папенбург, злітну смугу Космічного центру Кеннеді у Флориді (США) або тимчасове закриття дороги загального користування, як це робив Koenigsegg.

Нагадаємо, автогігант Ford анонсує звільнення у Європі. Виробник автомобілів Ford скоротить до 4 тис. робочих місць у ЄС. Американський концерн говорить про надто жорсткі екостандарти ЄС та складнощі переходу до електрокарів.

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Теги: автопром дороги технології автомобіль рекорд

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