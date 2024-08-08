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2024 може стати найспекотнішим в історії: дослідження

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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2024 може стати найспекотнішим в історії: дослідження
Згідно досліджень, цьогорічний липень був лише трохи прохолоднішим, ніж цей же місяць 2023 року
ілюстративне фото: Depositphotos

У липні були два найспекотніші дні за історію спостережень

Дані Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service свідчать про те, що липень 2024 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень. Крім того, як повідомляє Euractive, цей рік може стати найтеплішим в історії.

Згідно досліджень, цьогорічний липень був лише трохи прохолоднішим, ніж цей же місяць 2023 року. Температура у липні була на 1,48 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний показник 1850-1990 років, а в останні 12 місяців – на 1,64 градуса.

У липні також були два найспекотніші дні за історію спостережень.

Від січня по липень глобальна температура була на 0,7 градуса за Цельсієм вищою за середній показник 1991-2020 років, тож, на думку науковців, «дедалі ймовірніше, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень».

Вищі за середні температури були зафіксовані у Південній та Східній Європі, західній частині США, на заході Канади, у більшій частині Африки, на Близькому Сході, в Азії та на сході Антарктиді.

Глобальна температура моря залишається майже на рекордно високому рівні: у цьому липні лише на 0,1 градуса нижче, ніж у липні минулого року.

Нагадаємо, спекотна хвиля розпочнеться з 15 серпня із західних областей, а потім пошириться на решту території країни.

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Теги: спека погода клімат

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