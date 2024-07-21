Дощ у низці областей, до 29-34° тепла: прогноз погоди на 21 липня

У неділю очікується мінлива хмарність

21 липня у західних областях пройдуть дощі. Температура вдень переважно сягатиме до 29-34° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У неділю буде мінлива хмарність. У більшості західних областей, вдень і на Вінниччині місцями короткочасні дощі, грози. На Закарпатті вдень подекуди значний дощ, а на решті території без опадів.

Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі становитиме 14-19°, вдень – 24-29°. У Карпатах вночі очікується 10-15°, вдень близько 20°.

На решті території вночі температура повітря сягатиме 17-22°, на півдні до 25°, вдень очікується 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 14° до 19° тепла вночі та 24-29° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла вночі та 27-29° тепла вдень.