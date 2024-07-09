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Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень у низці областей очікується сильна спека 35-38°

9 липня у низці областей пройде невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі становитиме 20-25°, вдень очікується сильна спека 35-38°. На решті території вночі сягатиме 15-20°, вдень – 28-33°, у більшості західних областей очікується 25-30°

Спекотна погода, місцями дощ: прогноз погоди на 9 липня фото 1

На Київщині очікується суха спекотна погода. Опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 15-20° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та 30-32° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека гроза погода

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