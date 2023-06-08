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«Доступні ліки»: НСЗУ зробила заяву для українців із серцево-судинними захворюваннями

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Доступні ліки»: НСЗУ зробила заяву для українців із серцево-судинними захворюваннями
Будь-який маршрут пацієнта за ліками починається з відвідування сімейного лікаря
фото з відкритих джерел

Українці можуть безкоштовно отримати ліки проти серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання дуже поширені серед українців. Тому громадяни, які цього потребують, можуть безкоштовно отримати ліки проти цих хвороб. Про це розповіли у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

Що треба для цього зробити

Насамперед будь-який маршрут пацієнта за ліками починається з відвідування сімейного лікаря.

Для цього потрібно знайти найближчий заклад, де надають первинну медичну допомогу та працюють сімейні лікарі та терапевти.

Зробити це можна на дашборді «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги» за посиланням.

Після консультації домашній лікар чи терапевт випише електронний рецепт.

З цим рецептом можна звернутися до будь-якої аптеки з переліку на дашборді «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом» за посиланням.

Для цього на другій сторінці у фільтрі «Програма е-рецепта» виберіть «Доступні ліки» або за номером контакт-центру 16-77.

Щоб отримати ліки в аптеці, потрібно повідомити працівника аптеки 16-значний номер рецепта. Фармацевт запропонує ліки.

Проте не забувайте, що термін дії рецепта становить 30 днів із дня виписки. Після цього часу він стане недійсним, і фармацевт не зможе продавати вам по ньому ліки.

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Теги: НСЗУ рецепт лікар катастрофа

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