«Доступні ліки»: НСЗУ зробила заяву для українців із серцево-судинними захворюваннями

Українці можуть безкоштовно отримати ліки проти серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання дуже поширені серед українців. Тому громадяни, які цього потребують, можуть безкоштовно отримати ліки проти цих хвороб. Про це розповіли у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

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Що треба для цього зробити

Насамперед будь-який маршрут пацієнта за ліками починається з відвідування сімейного лікаря.

Для цього потрібно знайти найближчий заклад, де надають первинну медичну допомогу та працюють сімейні лікарі та терапевти.

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Зробити це можна на дашборді «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги» за посиланням.

Після консультації домашній лікар чи терапевт випише електронний рецепт.

З цим рецептом можна звернутися до будь-якої аптеки з переліку на дашборді «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом» за посиланням.

Для цього на другій сторінці у фільтрі «Програма е-рецепта» виберіть «Доступні ліки» або за номером контакт-центру 16-77.

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Щоб отримати ліки в аптеці, потрібно повідомити працівника аптеки 16-значний номер рецепта. Фармацевт запропонує ліки.

Проте не забувайте, що термін дії рецепта становить 30 днів із дня виписки. Після цього часу він стане недійсним, і фармацевт не зможе продавати вам по ньому ліки.