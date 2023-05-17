Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями

Глава медичного департаменту КМДА заперечила чутки про закриття оздоровчих закладів

Санаторії «Лісова пісня», «Берізка», будинок дитини ім. Городецького перебувають у стадії «реорганізації», проте столична влада не має наміру їх закривати. Про це в «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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Звільнені працівники закладів запевняють, що мова про ліквідацію санаторіїв, але Валентина Гінзбург зазначає, що це просто маніпуляція із словом «закриття».

«Будинки дитини «Берізка» і ім. Городецького з березня минулого року стоять порожні. Дітей звідти евакуювали до більш безпечних областей. При цьому співробітники отримували зарплату весь цей час. За результатами перевірки – ще й премії самі собі виплачували. То порахуйте, скільки коштів можна було зекономити, і скільки грошей направити на інші потреби медицини. Не говорячи вже про те, що співробітники весь цей час могли не вдома сидіти, а приносити користь, працюючи в інших медичних закладах», – наголосила керівниця Департаменту охорони здоров’я.

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Наразі підготовлено проєкт рішення про приєднання «Берізки» до Київської міської дитячої лікарні №1, яка має необхідні ліцензії на проведення реабілітації. А будинок дитини Городецького відійде у підпорядкування Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вочевидь, у такому вигляді вони будуть кориснішими для міста і містян за порожні будівлі, в яких ніхто не працює.

Дитячі санаторії, незважаючи на те, що деякі постраждали від дій агресора, з 1 липня відновили свою роботу. І за перший квартал 2023 року в них вже пройшли лікування та реабілітацію понад 1500 дітей. До речі, цього року з міського бюджету заплановані видатки для початку будівництва нового реабілітаційного центру для дітей з басейном.

Нагадаємо, що декілька клінік у столиці нещодавно отримали нове обладнанання для проведення бюджетної комп’ютерної томографії.