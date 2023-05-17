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Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Столична влада відзвітувала про ситуацію з київськими санаторіями
Валентина Гінзбург зазначила, що деякі люди маніпулюють інформацією про нібито закриття санаторіїв
фото: glavcom.ua

Глава медичного департаменту КМДА заперечила чутки про закриття оздоровчих закладів

Санаторії «Лісова пісня», «Берізка», будинок дитини ім. Городецького перебувають у стадії «реорганізації», проте столична влада не має наміру їх закривати. Про це в «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург. 

Звільнені працівники закладів запевняють, що мова про ліквідацію санаторіїв, але Валентина Гінзбург зазначає, що це просто маніпуляція із словом «закриття».

«Будинки дитини «Берізка» і ім. Городецького з березня минулого року стоять порожні. Дітей звідти евакуювали до більш безпечних областей. При цьому співробітники отримували зарплату весь цей час. За результатами перевірки – ще й премії самі собі виплачували. То порахуйте, скільки коштів можна було зекономити, і скільки грошей направити на інші потреби медицини. Не говорячи вже про те, що співробітники весь цей час могли не вдома сидіти, а приносити користь, працюючи в інших медичних закладах», – наголосила керівниця Департаменту охорони здоров’я.

Наразі підготовлено проєкт рішення про приєднання «Берізки» до Київської міської дитячої лікарні №1, яка має необхідні ліцензії на проведення реабілітації. А будинок дитини Городецького відійде у підпорядкування Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вочевидь, у такому вигляді вони будуть кориснішими для міста і містян за порожні будівлі, в яких ніхто не працює.

Дитячі санаторії, незважаючи на те, що деякі постраждали від дій агресора, з 1 липня відновили свою роботу. І за перший квартал 2023 року в них вже пройшли лікування та реабілітацію понад 1500 дітей. До речі, цього року з міського бюджету заплановані видатки для початку будівництва нового реабілітаційного центру для дітей з басейном.

Нагадаємо, що декілька клінік у столиці нещодавно отримали нове обладнанання для проведення бюджетної комп’ютерної томографії.

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Теги: Київ лікар Валентина Гінзбург

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