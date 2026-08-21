РНБО відповіла, чи буде оголошено мобілізацію жінок в Україні

Раніше Резніков заявив, що військовий обов’язок у перспективі має поширюватися як на чоловіків, так і на жінок

В Україні наразі не планують запроваджувати мобілізацію жінок. Так на заяву колишнього міністра оборони Олексія Резнікова відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, про це повідомляє «Главком» .

Раніше Резніков заявив, що військовий обов’язок у перспективі має поширюватися як на чоловіків, так і на жінок. Він запропонував розпочати суспільну дискусію щодо такої моделі, а вже після цього, за його словами, парламент міг би ухвалити відповідні законодавчі зміни.

Водночас Коваленко заявив, що особисто не бачить необхідності у примусовій мобілізації жінок. «Особисто вважаю, що мобілізація жінок не потрібна. Як непотрібні і постійні коментарі з цього приводу різних експертів, ексміністрів та людей, які самі не служать, а лише хочуть потрапити в гучні заголовки», – зазначив він.

За словами Коваленка, жінки вже служать у Силах оборони України, однак роблять це добровільно. «Жінки в СОУ служать добровільно і це чудово», – наголосив керівник ЦПД. Резніков, зі свого боку, не пропонував одразу переходити до примусового призову жінок. Він вважає, що спочатку необхідно провести інформаційну кампанію та сформувати в суспільстві розуміння того, що захист країни є спільним обов’язком чоловіків і жінок.

На його думку, жінок не обов’язково залучати безпосередньо до бойових посад. Вони могли б замінити чоловіків на тилових посадах, після чого військовослужбовців-чоловіків можна було б перевести на інші напрямки. Водночас у РНБО вже спростовували інформацію про нібито плани влади розширити перелік категорій, які підлягають мобілізації, зокрема за рахунок жінок без дітей та батьків трьох і більше дітей.

Заява Резнікова наразі не означає підготовки до мобілізації жінок. У Центрі протидії дезінформації при РНБО прямо заявили, що не вважають такий крок необхідним. Варто зазначити, що представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію.