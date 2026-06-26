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Екологія Чорного моря покращилася під час війни. Науковець пояснив парадокс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Екологія Чорного моря покращилася під час війни. Науковець пояснив парадокс
Порожні пляжі в Санжейці під Одесою
фото з відкритих джерел

Віктор Демченко: Кількість відпочивальників дуже суттєво знизилася, природа відпочиває від людини і починає відновлюватися

Попри постійні обстріли, вибухи, розливи нафти та інші наслідки війни, екологічний стан Чорного моря за роки повномасштабного вторгнення парадоксально покращився.

Як розповів в інтерв'ю «Главкому» заступник директора Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко, уже в перший рік повномасштабної війни екологічні показники Чорного моря почали відновлюватися.

«Зараз відбуваються два протилежні процеси. З одного боку, під час війни кількість відпочивальників зменшилася в декілька разів і загалом знизився антропогенний тиск на екосистему, тому вона стала відновлюватися. З іншого боку, військові дії і надзвичайні події в регіоні – вибухи, розливи нафти, олії тощо спричинюють локальні екологічні проблеми. Сподіваємося, ці проблеми не призведуть до дуже тривалих негативних змін. Загалом упровдож років, спостерігаючи за впливом військових дій на екосистеми Чорного моря, ми бачимо великі можливості водойм до самовідновлення», – каже Демченко.

Цьому, як стверджує науковець, сприяло різке зменшення туристичного потоку. Він пояснив, що у мирний час велика кількість людей на узбережжі та активна господарська діяльність сприяють забрудненню Чорного моря біогенами – сполуками фосфору та азоту, які потрапляють у водойму з очисних споруд, сільськогосподарських угідь і через незаконні скиди підприємств.

Ці речовини стимулюють ріст водоростей, через що вода починає «цвісти», а на пляжі періодично виносить великі скупчення водоростей. Подібне явище також спостерігається у водосховищах Дніпра.

«Кількість відпочивальників дуже суттєво знизилася, природа відпочиває від людини і починає відновлюватися. Ми зафіксували, що екологічні показники Чорного моря почали відновлюватися ще в перший рік війни. Під час війни багато курортних зон закриті. Окрім того, частина підприємств не працює або працює не на повну потужність. Все це зменшило кількість біогенів, які потрапляють у річки, а з ними в акваторії Чорного моря», – зазначив він.

До слова, під час повномасштабної війни в Україні в Чорному морі продовжують гинути птахи через витік нафтопродуктів РФ. Екологи б’ють на сполох та повідомляють про сотні тисяч загиблих птахів. 

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Теги: Чорне море екологія пляжі Віктор Демченко

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