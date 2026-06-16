Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
Sea Trident поки що перебуває на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для виробництва
фото: Мілітарний

Українська компанія Global Mark представила апарат на Eurosatory 2026 у Парижі: дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до 3700 км

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія Global Mark вперше публічно показала важкий підводний безпілотник Sea Trident, призначений для ударів по стратегічних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi.

Що може Sea Trident

Sea Trident – це автономний підводний апарат масою 10 тонн із розмірами 10 × 2 × 1,5 метра. Він розрахований на тривалі місії в прибережних зонах із підвищеним рівнем загроз і здатен діяти без постійного контролю оператора завдяки системам адаптивної навігації.

Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн фото 1

Основні технічні характеристики апарата:

  • корисне навантаження – до 1000 кг
  • дальність ходу – до 2000 морських миль (~3700 км)
  • максимальна швидкість – 10 вузлів (18,5 км/год)
  • крейсерська швидкість – 6 вузлів (11 км/год)
  • робоча глибина – до 60 метрів
Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн фото 2


Завдяки малопомітності апарат здатен непомітно проникати у різні морські зони. Серед заявлених місій – удари по стратегічних об'єктах, логістика і доставка вантажів, а також перехоплення та нейтралізація інших підводних безпілотників. Остання функція – полювання на ворожі апарати під водою – рідкісна для подібних платформ і виділяє Sea Trident серед аналогів.

Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026.
Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026.
Фото: Мілітарний

Прототип шукає партнерів

На виставці апарат демонструвався разом із двигуном та іншими технічними компонентами. За даними The Defense News, Sea Trident поки що на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для випробувань і налагодження виробництва.

Та сама компанія показала на Eurosatory 2026 ще одну новинку – надводний безпілотний корабель Triton, здатний запускати дрони і ракети класу «повітря–повітря». Схоже, Global Mark цілеспрямовано формує лінійку морських безпілотних платформ різного типу.

Цього року на Eurosatory Україна представила близько 80 компаній – проти приблизно 10 у 2024 році. Це ілюструє стрімке зростання вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Підводні дрони змінюють війну

Sea Trident продовжує лінію вже доведених українських морських безпілотників. Надводні Magura V5 і Sea Baby витіснили Чорноморський флот Росії з головних кримських баз і фактично звели його до допоміжної ролі. Удар апаратом Sub Sea Baby по російському підводному човну аналітики The War Zone назвали новою главою в історії сучасних воєн.

Підводний напрям теж не стоїть на місці: раніше Україна вже демонструвала сімейство Toloka з дальністю до 2000 км і вантажопідйомністю до п'яти тонн, а також Marichka – з дальністю до 1000 км і тонною корисного навантаження. Sea Trident із його 3700 км ходу і здатністю полювати на ворожі апарати під водою виглядає найамбітнішим проєктом у цьому ряду.

Нагадаємо, у березні президент Зеленський заявив, що Україна працює над морськими дронами, здатними діяти навіть в умовах океану – «і не в далекому майбутньому».

Читайте також:

Теги: Чорне море Париж корабель Україна безпілотник перехоплення дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони вже вивчають потенційні ризики та опрацьовують можливі зміни тактики
Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила їх керування з Білорусі
17 травня, 01:01
Надія Вакуленко демонструє весільний рушник машинної вишивки
День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
21 травня, 12:10
Українські бійці знищили ворожий дрон
У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
21 травня, 12:06
Міністр оборони Литви Робертас Каунас
Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами
21 травня, 12:40
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель оцінила перспективи завершення війни
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
27 травня, 13:19
На переконання дипломата, НАТО має не просто інвестувати у військовий потенціал прибережних держав, а розробити нову стратегію присутності в Чорному морі
Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
31 травня, 17:36

Події в Україні

Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026
192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026
Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
Окупанти вдарили по зоопарку в Харкові, загинули тварини (фото)
Окупанти вдарили по зоопарку в Харкові, загинули тварини (фото)
Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства
Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства
Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі
Українська православна церква оприлюднила заяву про удар по Лаврі

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua