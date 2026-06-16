Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн

Sea Trident поки що перебуває на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для виробництва

Українська компанія Global Mark представила апарат на Eurosatory 2026 у Парижі: дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до 3700 км

На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія Global Mark вперше публічно показала важкий підводний безпілотник Sea Trident, призначений для ударів по стратегічних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi.

Що може Sea Trident

Sea Trident – це автономний підводний апарат масою 10 тонн із розмірами 10 × 2 × 1,5 метра. Він розрахований на тривалі місії в прибережних зонах із підвищеним рівнем загроз і здатен діяти без постійного контролю оператора завдяки системам адаптивної навігації.

Основні технічні характеристики апарата:

корисне навантаження – до 1000 кг

дальність ходу – до 2000 морських миль (~3700 км)

максимальна швидкість – 10 вузлів (18,5 км/год)

крейсерська швидкість – 6 вузлів (11 км/год)

робоча глибина – до 60 метрів



Завдяки малопомітності апарат здатен непомітно проникати у різні морські зони. Серед заявлених місій – удари по стратегічних об'єктах, логістика і доставка вантажів, а також перехоплення та нейтралізація інших підводних безпілотників. Остання функція – полювання на ворожі апарати під водою – рідкісна для подібних платформ і виділяє Sea Trident серед аналогів.

Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026. Фото: Мілітарний

Прототип шукає партнерів

На виставці апарат демонструвався разом із двигуном та іншими технічними компонентами. За даними The Defense News, Sea Trident поки що на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для випробувань і налагодження виробництва.

Та сама компанія показала на Eurosatory 2026 ще одну новинку – надводний безпілотний корабель Triton, здатний запускати дрони і ракети класу «повітря–повітря». Схоже, Global Mark цілеспрямовано формує лінійку морських безпілотних платформ різного типу.

Цього року на Eurosatory Україна представила близько 80 компаній – проти приблизно 10 у 2024 році. Це ілюструє стрімке зростання вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Підводні дрони змінюють війну

Sea Trident продовжує лінію вже доведених українських морських безпілотників. Надводні Magura V5 і Sea Baby витіснили Чорноморський флот Росії з головних кримських баз і фактично звели його до допоміжної ролі. Удар апаратом Sub Sea Baby по російському підводному човну аналітики The War Zone назвали новою главою в історії сучасних воєн.

Підводний напрям теж не стоїть на місці: раніше Україна вже демонструвала сімейство Toloka з дальністю до 2000 км і вантажопідйомністю до п'яти тонн, а також Marichka – з дальністю до 1000 км і тонною корисного навантаження. Sea Trident із його 3700 км ходу і здатністю полювати на ворожі апарати під водою виглядає найамбітнішим проєктом у цьому ряду.

Нагадаємо, у березні президент Зеленський заявив, що Україна працює над морськими дронами, здатними діяти навіть в умовах океану – «і не в далекому майбутньому».