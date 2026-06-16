Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
Українська компанія Global Mark представила апарат на Eurosatory 2026 у Парижі: дрон може нести тонну вибухівки і діяти автономно на відстані до 3700 км
На міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія Global Mark вперше публічно показала важкий підводний безпілотник Sea Trident, призначений для ударів по стратегічних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi.
Що може Sea Trident
Sea Trident – це автономний підводний апарат масою 10 тонн із розмірами 10 × 2 × 1,5 метра. Він розрахований на тривалі місії в прибережних зонах із підвищеним рівнем загроз і здатен діяти без постійного контролю оператора завдяки системам адаптивної навігації.
Основні технічні характеристики апарата:
- корисне навантаження – до 1000 кг
- дальність ходу – до 2000 морських миль (~3700 км)
- максимальна швидкість – 10 вузлів (18,5 км/год)
- крейсерська швидкість – 6 вузлів (11 км/год)
- робоча глибина – до 60 метрів
Завдяки малопомітності апарат здатен непомітно проникати у різні морські зони. Серед заявлених місій – удари по стратегічних об'єктах, логістика і доставка вантажів, а також перехоплення та нейтралізація інших підводних безпілотників. Остання функція – полювання на ворожі апарати під водою – рідкісна для подібних платформ і виділяє Sea Trident серед аналогів.
Прототип шукає партнерів
На виставці апарат демонструвався разом із двигуном та іншими технічними компонентами. За даними The Defense News, Sea Trident поки що на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для випробувань і налагодження виробництва.
Та сама компанія показала на Eurosatory 2026 ще одну новинку – надводний безпілотний корабель Triton, здатний запускати дрони і ракети класу «повітря–повітря». Схоже, Global Mark цілеспрямовано формує лінійку морських безпілотних платформ різного типу.
Цього року на Eurosatory Україна представила близько 80 компаній – проти приблизно 10 у 2024 році. Це ілюструє стрімке зростання вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Підводні дрони змінюють війну
Sea Trident продовжує лінію вже доведених українських морських безпілотників. Надводні Magura V5 і Sea Baby витіснили Чорноморський флот Росії з головних кримських баз і фактично звели його до допоміжної ролі. Удар апаратом Sub Sea Baby по російському підводному човну аналітики The War Zone назвали новою главою в історії сучасних воєн.
Підводний напрям теж не стоїть на місці: раніше Україна вже демонструвала сімейство Toloka з дальністю до 2000 км і вантажопідйомністю до п'яти тонн, а також Marichka – з дальністю до 1000 км і тонною корисного навантаження. Sea Trident із його 3700 км ходу і здатністю полювати на ворожі апарати під водою виглядає найамбітнішим проєктом у цьому ряду.
Нагадаємо, у березні президент Зеленський заявив, що Україна працює над морськими дронами, здатними діяти навіть в умовах океану – «і не в далекому майбутньому».
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