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Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення
Денис Шмигаль: «Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення»
фото з відкритих джерел

Пільговий тариф діятиме до 31 травня

Кабінет міністрів України подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Попередній термін закінчується 30 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За словами Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення щодо продовження пільгової ціни на електроенергію для населення – 2 грн 64 копійки за кіловат. Він заявив, що положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

«Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Ми встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Тож закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію...Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня», – сказав прем'єр.

Також Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

«Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива», – нагадав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше менеджер з адвокації євроінтеграційних реформ та радниця голови Держенергоефективності Ольга Євстігнєєва завила, що через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вартість електроенергії буде зростати.

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Теги: енергетика тарифи уряд Денис Шмигаль

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