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«Укренерго» застосувало аварійні відключення для промислових та побутових споживачів (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» застосувало аварійні відключення для промислових та побутових споживачів (оновлено)
Від учора в Україні введено графіки аварійних відключень
фото з відкритих джерел

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується

Сьогодні, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр «Укренерго» застосував  контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Про це повідомила пресслужбаі компанії.

За інформацією, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також 15 травня з 00:00 до 24:00  для  промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Згодом, стало відомо, що запроваджені з 6:40 ранку екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині наразі вже скасовані. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.  Енергетики повертають світло в усі домівки», – йдеться у повідомленні ДТЕК.
В ДТЕК попросили українців продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, додали в компанії. 

Раніше повідомлялося, що «Укренерго» ввело екстрені відключення світла у всіх регіонах України. Вони триватимуть з 21:00 до 00:00. 

Також повідомлялося, що у деяких областях України було введено графіки аварійних відключень. Зокрема, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську та у Києві.

За вказівкою НЕК «Укренерго» першими графіки аварійних відключень ввели на Львівщині та Сумщині. Причиною став дефіцит потужності через масовані атаки РФ на енергосистему України.

Нагадаємо, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.

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Теги: енергетика Укренерго

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