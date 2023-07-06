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«Чому Бог допускає таку біду в Україні?» Глава УГКЦ пояснив, чому під час війни не треба втрачати віру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Чому Бог допускає таку біду в Україні?» Глава УГКЦ пояснив, чому під час війни не треба втрачати віру
Для християн віра в Бога є джерелом сили та стійкості
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час війни доводиться чути: «Якби був Бог, хіба б він допустив таку несправедливість, яка нині коїться в Україні?»

Війна повинна утверджувати християн у вірі, бо лише тоді, коли віримо в божу любов, ми можемо перемагати ненависть і зло. Тож у тяжкі часи не потрібно втрачати віру. Про це розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав в інтерв’ю «Главкому»

Під час війни доводиться чути: «Якби був Бог, хіба б він допустив таку несправедливість, яка нині коїться в Україні?» Господь дуже любить людину. Любить до тої міри, що він не хоче забирати у неї її свободу навіть тоді, коли вона чинить злочини. Тобто злочини чинить людина, а в таких обставинах Господь Бог є особисто присутнім в тому, хто є жертвою тих злочинів. «То така дивна таємниця таїнства божої любові. Ми, християни, віримо в Бога, який став людиною саме для того, аби мати людську волю, щоби не примушувати людину бути щасливою, а відкрити їй дорогу до вічного щастя», – зауважив владика.

Для християн віра в Бога є джерелом сили та стійкості. Віра в божу любов дає сили, щоб своєю чергою любити. «Бо ми можемо справді перемогти у цій війні лише тоді, коли будемо дуже любити свою Батьківщину, тих жінок і дітей, які терплять, коли ми будемо дуже любити той народ, який зараз так героїчно бореться», – наголосив Блаженнійший Святослав.

Як відомо, Бог ніколи не бажає і тим паче не створює страждань для людей. У нинішній війні український народ протистоїть не лише загарбникам, не просто російському війську. Як і в біблійні часи, так і зараз на нашій землі також відбувається боротьба добра зі злом, істини з неправдою, боротьба проти гріховної темряви, проти влади диявола у світі цьому. І наш народ воює на боці світла, разом з Богом. Кожне випробування – це можливість бачити Божу допомогу в подоланні зла.

До слова, Феміда вважає, що у ЗСУ є посади, які не порушують божої заповіді «не вбий». Біблія не заперечує, що коли вбивають вас, треба захищатися – суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями.

Раніше повідомлялося, глава УГКЦ розповів, чи можуть релігійні переконання завадити служити в ЗСУ. Захист Батьківщини – природне право і святий обов’язок громадянина. Церква тут не може абсолютно бути на перешкоді. Навпаки, супроводжує своїх вірян в їхньому обов’язку захищати свою Батьківщину. 

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Теги: Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук УГКЦ релігія війна

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